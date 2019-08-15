《經濟通通訊社１５日專訊》首長四方（００７３０）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月錄得之公司稅後利潤將不低於５００萬元。公司去年同期錄得之公司稅後虧損為約５８００萬
元。
公司指業績由虧轉盈乃主要由於在期內未有對一間聯營公司之權益計提減值虧損所致。去年
６月底止六個月公司錄得對一間聯營公司之權益計提減值虧損為約６４０５﹒７萬元。（ｋｉ）
15/08/2019 18:19
【企業盈喜】首長四方（７３０）料中期虧轉盈，賺不少於５百萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》首長四方（００７３０）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月錄得之公司稅後利潤將不低於５００萬元。公司去年同期錄得之公司稅後虧損為約５８００萬
元。
公司指業績由虧轉盈乃主要由於在期內未有對一間聯營公司之權益計提減值虧損所致。去年
６月底止六個月公司錄得對一間聯營公司之權益計提減值虧損為約６４０５﹒７萬元。（ｋｉ）
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