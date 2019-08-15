【貿易開戰】信安：美現況與衰退有一段距離，年底前或要減息兩次

《環富通基金頻道１５日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，中美貿

易摩擦再度升級，美國總統特朗普在社交網絡宣布，美國將在９月１日起向中國價值３０００億

美元的貨品徵收１０％關稅，加上此前美國已對中國２５００億美元的商品加徵２５％的關稅，

若關稅措施最終實施，中國輸美幾乎全部商品都將被加徵關稅。



＊新的關稅對美國消費者的影響可能比之前大＊



市場下一步關注的，是美國貿易代表辦公室即將公布的最終正式產品清單。不過值得留意的

是，相較於此前受貿易戰波及的２５００億商品，本次關稅徵收產品中預計有超過六成是包括服

飾、玩具等消費性商品，關稅對美國消費者的影響可能比之前大。



＊中國在貿易上的反制措施效果相對有限＊



結合此前中美兩國間貿易升級舉措，中國或有以下幾種反制措施的考慮：

首先是已經實施的農產品進口限制；其次最直接當然是對美國進口品加徵關稅。當前中國已

對美國１１００億美元產品徵稅５％至２５％，根據２０１８年美國對中國出口數據統計，尚餘

超過４５０億美元商品未被徵收關稅，不過由於中國進口美國商品相對於美國較小，加上今年上

半年中國進口美國商品按年下降近三成，中國在貿易方面的反制措施效果相對有限。

除貿易反制措施之外，中國亦可實行多項限制。早前中國宣布推出「不可靠實體清單」制度

，懲罰所謂「不遵守市場規則」的外國企業，接下來不排除會有更多美企遭到中國制裁與調查；

最後，稀土供應限制也是一項潛在措施，稀土是科技產品的關鍵原料，而中國目前控制全球

９０％的稀土產製，所以也是中美貿易戰的重要籌碼。



＊「匯率操縱國」象徵意義大於實際＊



理論上，被列為匯率操縱國的國家要在一年內採取適當政策糾正狀況，否則將可能面對其他

方面制裁，包括企業融資、或在參與政府採購的限制，甚至影響貿易談判等等。但實際上，中國

已正面對一系列懲罰性關稅，關稅範圍９月還會進一步擴大，即使被列入操縱國亦未必會令事情

進一步惡化。

其次，特朗普宣布擴大關稅後的兩日，離岸人民幣匯價最多亦只是貶值約２﹒６％，貶值反

映市場對於貿易戰對中國經濟影響的判斷，人民銀行極其是無作出干預，而不是操縱貶值，未來

一段時間，即使人行出手，亦只會防止人民幣過度貶值。事實上，在人民幣匯率急跌之際，人民

銀行宣布，將於８月１４日在香港發行兩期人民幣央行票據，央票的發行將有利於調節市場流動

性，穩定離岸人民幣走勢。

根據美國財政部之前發布的匯率操縱半年度報告以及美國「２０１５年貿易便利化和貿易執

法法案」對不公平貨幣行為的定義，中國顯然不完全滿足匯率操縱國的指標，相信本次美國將中

國列作「匯率操縱國」與兩國間貿易摩擦有關，「匯率操縱國」象徵意義大於實際。

相反市場對於人民幣的信心或更加重要，即使是於貿易戰深化之前，早於６月，反映市場購

買人民幣意欲的收匯結匯率已有所回落，同時間，市場購買外匯的動機則連月向上，數字顯示人

民幣貶值預期有所上升，市場需注視人民幣會否出現持續貶值及引發大規模資金外流。



＊美國經濟現況與衰退仍有一段距離＊



即使在美國，現在的經濟情況面對貿易戰帶來的衝擊，相比２０１８年，現時的抵禦力較差

。但無可置疑，美國經濟比起其他主要國家仍相對穩健，通脹溫和，加上工資增長高於３％，能

夠支持家庭開支；隨著按揭利率下跌以及樓價升幅減慢，房屋市場活動應能加快今年經濟增長，

延續美國目前這個史上最長的擴張周期。

根據我們信安的美國經濟衰退模型，截至７月，在１９個衰退指標當中，有３個「亮燈」，

包括企業盈利、工業生產及孳息曲線的走勢，但比前兩個月時減少了３個。模型顯示，經濟現況

與衰退仍有一段距離。



＊單從數據考量，聯儲局其實無須大幅度減息＊



因此，單從數據考量，尤其是就業或某些通脹數據，聯儲局其實無須大幅度減息，「保險性

減息」只是為應對經濟前景出現下行風險的保險措施。

不過，隨著貿易戰升溫，加大了聯儲局進一步下調利率的壓力。利率期貨顯示，９月減息一

至兩次的概率均顯著上升，我們相應上調對年內聯儲局減息的預期，年底前或要再減兩次息，９

月較大機會再減息２５點子。

美國減息力度加大或暫時阻礙美元的升勢；隨著美元吸引力下降，美日債券息差顯著收窄，

市場今年以來偏向選擇以日圓避險；另外，考慮到環球主要央行都偏向寬鬆，及個別國家自身的

問題，包括歐元、英鎊甚至人民幣都偏弱，若美元過強對經濟亦無好處，不排除白宮會指示美國

財政部沽售美元，抑制美元向上。美匯指數短線要挑戰１００的難度較大，若失守９７﹒７的關

口或會下望９６。（ｈｏ）

