《投資領域－譚家駿》中美貿戰反覆趁低吸納優質股

《投資領域》亞太區股票市場近期的波動明顯大增，離不開中美貿易戰再次惡化，導致對全

球經濟前景的憂慮與日俱增，各地不少中央銀行亦紛紛減息穩定經濟形勢。

美國總統特朗普早前突然宣布，將會在９月１日起對３０００億美元進口自中國的商品加徵

１０％關稅，其後他還表示，視乎雙方貿易談判的進展，更可進一步將關稅稅率上調至２５％以

上。

中國方面有所回應，除了停止購買美國農產品之外，在岸及離岸美元兌人民幣匯價雙雙跌穿

７水平，美國亦隨即將中國列為匯率操縱國。



＊中美再次對話＊



不過，在情況似乎急轉直下之際，８月１３日晚中國國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表

萊特希澤（Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）、財政部長姆努欽（Ｓｔｅｖｅｎ

Ｍｎｕｃｈｉｎ）通話，對關稅問題進行嚴正交涉，並約定在未來兩周內再次通話。

同一時間，美國貿易代表署宣布，押後加徵１０％關稅的中國進口貨，包括手機、手提電腦

、電玩主機、電腦屏幕，還有若干玩具、鞋履和服裝，直至１２月１５日，另有部分貨品基於健

康、安全、國家安全等原因，將可獲豁免。

作為「由下而上」的投資者，我們認為投資者要避免對市場作出短期的預測，更應該關注的

是企業本身的基本面，如管理層、業務和財務狀況均具質素的公司。

舉例而言，近期有一家菲律賓最大的食品飲品公司值得關注，因為其基本面已經出現轉變。

這家菲律賓公司在１９９７年亞洲金融風暴期間展現的企業管治乏善可陳，惟此後１０年收入及

盈利皆顯著提升，帶動股價亦見上漲。



＊高回報股份的特點＊



然而，公司的規模擴大之後，挑戰亦隨之而來，在不少市場如越南、新西蘭中遇到困難，導

致去年盈利以至評級均大幅下跌。其後這家菲律賓家族企業決定在外聘請行政總裁，委任了美國

跨國消費日用品公司的前管理層並予以高度自主權來重整公司業務。

我們認為這個情況相當可取，更加是符合了我們心儀的特點，就是以專業領導來重新喚起管

理不足但基本面仍然穩健的家族式企業，普遍股價表現會相當可觀。

另一方面，縱使近期股市相當波動，我們亦留意到有不少股份仍能為投資提供亮麗回報，例

如有一家在印度市場的前列銀行，其股價表現相當不俗，因其持續在零售領域內擴大其領先優勢

，核心盈利錄得相當強勁的增長。

這家印度銀行過去４年的年複合增長率高達２２％，遠高於行業的平均增長率，同一時間，

資產質素亦能夠保持穩定，利潤率更穩步提升。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

