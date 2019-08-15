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即市新聞

15/08/2019 11:23

《宏觀理財－冼健岷》留學保險，安心進修擴闊眼界

　　《宏觀理財》上一期我們分享了兒童儲蓄保障產品，讓家長為小朋友將來的升學支出造好準
備。如果子女希望到海外留學，除了要有充裕的教育資金外，更要有一份周全的保障，讓子女放
心追求知識，盡情體驗外國的學習氛圍。
　　大家在申請海外留學時，大部分熱門留學的國家都會要求學生購買醫療保險，然而當中的保
障範圍並不全面，部分醫療保險並不保障專科的醫療開支，如牙科或眼科的醫藥費，或只包括診
金並不包括藥費。而且，除了醫療保障外，海外留學生還有其他保障需要，例如在當地實習、兼
職賺學費，以及到鄰近國家旅遊時或因意外受傷，這個時候他們更需要一個全面度身訂造的保障
方案。

＊保費約五千至八千元＊

　　市面上的海外留學生保險計劃一年保費大約４０００元至８０００元不等，而去美國或加拿
大的保費一般會較其他地方為高。保障範圍大部分涵蓋醫療、旅遊（包括行李遺失或旅程延誤等
保障），以及留學生於海外實習或兼職期間，也同樣受保。部分計劃的保障範圍更包括若受保學
生於海外住院或身故，提供一名親友的交通和住宿費用，貼心照顧受保人及其家屬的需要。
　　坊間其中一個留學保險，提供不設限額的緊急醫療運送和送返服務保障，協助客戶安排交通
及護理等服務，運送受保人到其他地方作適當治療。計劃亦包括海外家居保障，賠償受保人於香
港或留學城市以外之地方旅遊期間，其海外住所因火災引致的家居財物遺失及損毀。此留學保險
亦附設綁架保障，賠償受保人因遭受綁架而導致意外身故。

＊留學大計受阻，可獲賠償＊

　　市場上另一個留學保障方案，提供短期課程計劃及全年留學計劃，保障期由１天起，最長至
６個月或２年，適合為期不同之海外課程。此外，計劃更包括學業中斷的保障，若受保人因蒙受
嚴重損傷、患上嚴重疾病或因特定事故，包括罷工、騷亂、暴亂、恐布活動或惡劣天氣等原因必
需提前返港，可獲賠償尚未使用的旅遊費用及學費，即使學習大計受阻，仍可獲得賠償，留待下
次留學之用。
　　海外留學不單止可以增進知識，更可以擴闊眼界，令不少人悠然神往。在出國前大家就要及
早預備全面的留學保障方案，安心暢遊知識之旅。安排留學事宜，有很多煩瑣的事情要處理，理
財顧問可以幫大家提供留學保障的專業意見，事半功倍！
《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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