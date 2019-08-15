港股全日低開高收，報２５４９５升１９３點，成交額９６６億元

《經濟通通訊社１５日專訊》港股今日走勢反覆，隔晚（１４日）美股因債息倒掛而令美股

急挫，今早港股跟隨低開逾三百點並失守二萬五關口，未幾跌幅更一度最多擴至４０２點，低見

２４８９９點，連續三日創逾七個月低。

隨著本地地產股及中資電訊股發力，港股午前曾一度反彈「轉燈」，二萬五關失而復得，但

午收維持輕微低收格局。午後聯通（００７６２）獲大行唱好急升逾一成，港股再度發力最多抽

高２４９點，高見２５５５２點，最終恆指收報２５４９５點，升１９３點或升０﹒７６％。主

板成交９６６﹒４１億元，按日升１５﹒１％。

國企指數報９９０３點，升３７點或升０﹒３８％。

內地Ａ股呈低開高收格局，上證綜指收報２８１５點，升６點或升０﹒２５％。深成指報

９００９點，升４３點或升０﹒４８％。兩市成交合共３９３９﹒４１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７３％，報５６﹒８元；港交所（００３８８）升

１﹒１９％，報２３８元；騰訊（００７００）放榜後股價急挫，挫２﹒８２％，報３３０﹒４

元；友邦（０１２９９）升２﹒０５％，報７４﹒８元。



＊聯通表現強勢單日急升逾一成，本地地產股現資金撈底＊



聯通昨日公布中期業績，按年純利急升一成六，加上有大行唱好護航下，聯通股價今日曾急

彈逾一成二，最終升１０﹒９２％，報７﹒８２元，為表現最佳藍籌。中移動（００９４１）同

樣獲大行唱好，股價急升撐起今日大市表現，升５﹒４２％，報６６﹒１元；中電信

（００７２８）漲５﹒８８％，報３﹒６元，為升幅最大國指股；中鐵塔（００７８８）尾市跌

幅收窄，挫１﹒６％，報１﹒８４元。

美銀美林發表最新報告，特首林鄭月娥或於１０月份發表的《施政報告》中，提出更加大膽

的措施來增加土地供應，有機會選擇農地。分析指手持農地的地產商最能受惠，恆地

（０００１２）升３﹒７４％，報３７﹒４元；新地（０００１６）走高４﹒０６％，報

１１２﹒７元；新世界（０００１７）急升７﹒８１％，報９﹒８元；恆隆地產（００１０１）

升１﹒９８％，報１７﹒５２元；長實（０１１１３）漲２﹒６９％，報５１﹒５元；太地

（０１９７２）揚３﹒６１％，報２７﹒２５元。

債息倒掛令市場資金流向避險產品，現貨金升破１５２０美元關口，連帶金礦股同樣受惠。

山東黃金（０１７８７）漲１﹒５５％，報１９﹒７元；恆興黃金（０２３０３）升

３﹒５４％，報５﹒８５元；中國白銀（００８１５）揚０﹒８７％，報１﹒１６元；金貓銀貓

（０１８１５）急升１３﹒０４％，報１﹒０４元。紫金（０２８９９）逆市跌０﹒９８％，報

３﹒０３元。



＊傳全國實施帶量採購拖累藥股表現，澳優遭沽空機構狙擊＊



據《經濟參考報》報道，有關部門日前已就全國範圍內推開「４＋７」帶量採購試點進行相

關部署，帶量採購實施範圍擴大後藥企盈利恐受挫。中生製藥（０１１７７）軟０﹒１１％，報

９﹒０６元；石藥集團（０１０９３）升０﹒１７％，報１１﹒９６元；金斯瑞（０１５４８）

跌０﹒４８％，報１６﹒７４元；華潤醫藥（０３３２０）走低１﹒３２％，報７﹒４５元；國

藥（０１０９９）急挫４﹒２１％，報２６﹒１５元，為表現最差國指股。

沽空機構殺人鯨資本發表最新沽空報告，指控澳優（０１７１７）在財務上造假，並誇大內

地嬰幼兒配方奶粉銷售額達五成二。澳優今日開市中段宣布停牌，停牌前跌２０﹒１１％，報

９﹒７３元。部分奶業股亦被拖累，中國聖牧（０１４３２）跌１﹒５４％，報０﹒３２元；

Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）挫１﹒８８％，報３９﹒２元；現代牧業（０１１１７）走低

１﹒９％，報１﹒０３元。蒙牛（０２３１９）升０﹒６８％，報２９﹒７５元。

美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，決定將部分中國商品加徵關稅的時間推遲至１２月中

後，是為了減輕對美國企業造成的影響，認為美國推遲徵收關稅是為了尋求中國做出讓步是完全

錯誤的想法。出口股今日再度受沽壓，創科（００６６９）挫３％，報５３﹒３元，為跌幅最大

藍籌；申洲（０２３１３）走低１﹒０３％，報１０５﹒３元；萬洲（００２８８）跌

２﹒５２％，報６﹒２元；敏華（０１９９９）走高１﹒７５％，報３﹒４９元；敏實

（００４２５）升０﹒８３％，報１９﹒４６元。（ｕｌ）

