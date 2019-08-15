  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2019 13:37

【香港政情】鄭若驊發網誌：已與不同法律界人士會面聽對社會看法

　　《經濟通通訊社１５日專訊》律政司司長鄭若驊今日發表網誌表示，為確保政府日後工作更
貼近民情，過去一個多月，已與不同的法律團體和法律及爭議解決服務的專業人士見面，聆聽他
們對現時社會的看法，同時就行政長官新一份《施政報告》徵詢了他們的意見。她又提及會繼續
帶來新的安排，讓政府更能掌握民情，政策利民便民。
　　鄭若驊表示，為確保政府日後工作更貼近民情，行政長官上月宣布政府的施政風格需要變得
更開放和包容，聽取民意的工作也要革新，政府會與不同階層、不同背景的人士，以及年輕人會
面交流。她指出，會繼續與法律團體和法律及爭議解決服務界別的人士會晤，希望可以集思廣益
，讓政府制訂切合市民需要的政策措施。
　她表示，早前透過國際青年法律交流聯會的安排，與一班法律學生見面，他們在聚會中分享了
實習時的所見所聞，也表示內地實習的經驗擴闊了他們的視野，讓他們得悉國家在法律、經濟及
民情等各方面的現況和發展。這些經驗有助將來他們在執業過程中與內地或外國的法律界人士和
企業的合作。
　　她亦鼓勵學生多點「走出去」，體驗不同法律制度的同時，亦可以擔當香港宣傳大使的角色
，多些介紹香港的法律制度和優勢。希望在學習之餘，也把握機會讓其他人多些了解香港。
　　鄭若驊自３星期前會見記者後，一直未有再公開見傳媒。（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS15/08/2019
【FOCUS】倒掛衰退論真真假假 人幣資產未宜太看淡
生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
國際動態15/08/2019
英美商臨時貿協 脫歐翌日即啟動
生財有道14/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇站穩百元還看貿易戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金