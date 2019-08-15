【香港政情】鄭若驊發網誌：已與不同法律界人士會面聽對社會看法

《經濟通通訊社１５日專訊》律政司司長鄭若驊今日發表網誌表示，為確保政府日後工作更

貼近民情，過去一個多月，已與不同的法律團體和法律及爭議解決服務的專業人士見面，聆聽他

們對現時社會的看法，同時就行政長官新一份《施政報告》徵詢了他們的意見。她又提及會繼續

帶來新的安排，讓政府更能掌握民情，政策利民便民。

鄭若驊表示，為確保政府日後工作更貼近民情，行政長官上月宣布政府的施政風格需要變得

更開放和包容，聽取民意的工作也要革新，政府會與不同階層、不同背景的人士，以及年輕人會

面交流。她指出，會繼續與法律團體和法律及爭議解決服務界別的人士會晤，希望可以集思廣益

，讓政府制訂切合市民需要的政策措施。

她表示，早前透過國際青年法律交流聯會的安排，與一班法律學生見面，他們在聚會中分享了

實習時的所見所聞，也表示內地實習的經驗擴闊了他們的視野，讓他們得悉國家在法律、經濟及

民情等各方面的現況和發展。這些經驗有助將來他們在執業過程中與內地或外國的法律界人士和

企業的合作。

她亦鼓勵學生多點「走出去」，體驗不同法律制度的同時，亦可以擔當香港宣傳大使的角色

，多些介紹香港的法律制度和優勢。希望在學習之餘，也把握機會讓其他人多些了解香港。

鄭若驊自３星期前會見記者後，一直未有再公開見傳媒。（ｚｚ）

