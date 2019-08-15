【修例風暴】袁國勇籲政府設獨立調查委員會查明真相後考慮再特赦

《經濟通通訊社１５日專訊》反修例風波持續逾２個月，警民衝突愈演愈烈，多間公立醫院

日前舉行集會，港大微生物學系講座教授袁國勇亦有出席。他接受電視台訪問時稱，暴力及仇恨

如傳染病，多次圍著及毆鬥已嚴重撕裂社會，認為政府應成立獨立調查委員會，徹底剖析整場運

動，以真相尋求出路，並考慮特赦被捕人士，否則香港會萬劫不復。

袁國勇表示，香港社會已嚴重撕裂、需要急救，希望示威者要回歸和平表達訴求，警方亦要

酌情使用武力，「星期日你打他一棍，他已經跌在地上，已經無反抗能力，是否真的要用腳踩著

他的頭，將他的臉按壓在地上磨擦至破損呢？年輕人衝擊亦真的不對，為何你們作為一個學生要

講粗口去刺激警察先生呢？為何要詛咒他們全家去死？」

袁國勇又呼籲政府承諾，當衝突平息後成立獨立調查委員會，徹查真相。他指人們一離開真

相便會開始進入愚蠢狀態，會作出愚蠢的決定。他指此事早應在１、２個月前開始，但可惜無開

始到，但現時仍未太遲，「但如果我們現時仍不做就太遲！當一國兩制都受到很嚴重的衝擊，去

到武警、解放軍進駐時，一國兩制真係完啦！」

他希望，當局查明真相時，政府可考慮特赦被檢控人士，不論警察或示威者都應該考慮特赦

，除非他們涉及很嚴重的暴力。「他們弄傷別人，心裡會留下傷疤，傷疤間中會發作，因為這些

暴力不論令傷者或打人者的內心都受傷害，而傷害會令憎恨發酵，我們要立即停止，不要讓仇恨

種子再種下去！」（ｆｗ）（ｚｚ）

