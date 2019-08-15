【修例風暴】民間記者會：唯有切實處理五大訴求才能挽回國際信心

《經濟通通訊社１５日專訊》一班抗爭者今日再次召開民間記者會，他們批評政府將經濟將

下滑歸究示威行動不符事實。民間記者會重申五大訴求，落實真普選、撤回送中條例、撤銷暴動

定性、撤控、成立獨立調查委員會，並請政府正視民間訴求，幫助香港找到走出經濟陰霾的有效

出路，唯有切實處理五大訴求，才能挽回國際信心。

民間記者會發現早在反送中運動前，財政預算案及施政報告已預期經濟將急促下滑，質疑站

在經濟民生對立面的是管治失敗的特區政府。發言人表示如果無法保住香港的優勢，即使今天穩

住自己的「飯碗」，亦難保下一代可以繼續安居樂業。

民間記者會發言人表示，７２１發生在元朗無差別襲擊成為繼六七暴動、八九六四後，香港

人最大的信心危機。７２１事件翌日即使沒有遊行示威，但黑社會刀手流言傳遍元朗、屯門、天

水圍，商舖、銀行甚至康民署場地都提早落閘收舖。民間記者會指，若政治不穩因素持續，今年

零售銷售預計將有雙位數跌幅。

民間記者會指，出７２１事件之後旅遊警示激增一個星期內就增至１０個。根據旅發局數據

顯示，一至六月份訪港旅客人數比去年同期有雙位數的升幅，整體旅客人數急跌其實是七月下旬

才開始，表示威脅旅客的是７２１恐襲所揭示的警黑勾結和政權道德底線的崩壞。發言人指出香

港作為外向型經濟體，外資對本港司法制度的信任一旦動搖，將直接摧毀國際投資信心，令本港

經濟萬劫不復。唯有切實處理五大訴求，才能挽回信心

民間記者會又批評政府製造「理想與麵包」的偽命題，分化社會，但表示民憤不會因受壓而

消減。並希望香港人未來繼續齊上齊落，互相檢討提醒，以集體智慧繼續改進，尋找出路。

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