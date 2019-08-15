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15/08/2019 17:36

【修例風暴】警︰用鐳射筆照警等同襲警可判監兩年

　　《經濟通通訊社１５日專訊》《逃犯條例》修訂風波未平息，昨有（１４日）分別有市民響
應網上號召到深水埗及天水圍警署對開有聚集燒衣祈福，警施放多枚催淚彈驅散人群，警方今日
在記者會交待細節。
　　警方指，昨晚八時許，深水埗警署一度集結７００人，其間示威者不斷用鐳射筆照向警署及
警員。警察公共關係科總警司謝振中表示，用鐳射筆照向警員，等同襲警，一經定罪，最高刑罰
可被判監２年。
　　對於昨晚深水埗區的清場行動，深水埗警區指揮官何啟軒指，昨日示威者以彈珠攻擊警員和
非法集結，而在示威行動中，示威者由欽州街向鴨寮街、大南街等等內街逃走，期間又不斷用彈
珠和鐳射筆攻擊警員，至１０時半完成整個拘捕。而由於現場情況緊急、突發、時間短促，難以
在放煙前通知居民，只好用大聲公通知。
　　被問到警員用大聲公以粗言穢語與公眾對罵，何啟軒回應指，該名警員並無講粗口，又指「
同事覺得用呢個語言，可同現場人士溝通。」他表示，在公眾活動時，有清晰警告和勸籲，亦會
與現場人士溝通。「這個溝通無特別規範，只是想用合適和可理解的語言與現場人士溝通。」
　　何啟軒又表示，過去１０日深水埗已受到４次攻擊，示威者對警署作出破壞、攻擊警務人員
，由於昨日為突發事件，經由現場指揮官評估形勢，在內街範圍使用催淚煙，無法預先通知區內
居民，但警方當時有用手提式揚聲器、和警署揚聲器有向居民不斷勸喻，警方亦明白在區內施放
催淚煙會對當區居民帶來不便。
　　何啟軒指８月初在深水埗發生的一連串事件，警區收到６５０封來自區內不同團體和和個別
人士的信件，表明不歡迎暴力示威者到深水埗進行示威。
　　警察公共關係科總警司謝振中指，社會上有聲音希望警方盡量不要在社區使用催淚煙，他強
調警方根本連最低武力也不希望使用，每次警方使用武力都是因為有激進示威者衝擊警方，在過
往任何一個和平示威警員一個催淚彈也無使用，呼籲示威者不要以不同的藉口，例如燒衣集結等
事為來破壞社會安寧。
　　警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，６月９日至今有１７７名警員受傷
，當中１名警員仍在留醫，在尖沙咀門外被示威者以燃燒彈所傷，左腳有１０％二級和右腳
３０％一級燒傷，２隻手仍有擦傷。
　　對於有謠言指在８月１３日機場示威，拔搶的警員被指非禮女示威者，江永祥澄清當時該名
警員被示威者襲擊、推跌、搶走警棍，在拘捕示威者因而失去平衡撞跌女示威者，而警員有嘗試
扶起該名女示威者，並不存在非禮的指控。（ｆｗ）（ｚｚ）

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