《股金豐采－涂國彬》擔憂日增，美股受挫

《股金豐采》市場相當反覆，一方面中美貿易戰打打停停，談判了一半忽然特朗普又在８月

１日加徵關稅，隨後又推遲對部分商品徵稅。一方面，全球經濟增長放慢，令投資者擔憂，各大

央行也紛紛下調經濟預期並轉變貨幣政策，美聯儲在近期宣布了減息的決定。貿易戰更是令經濟

增長之路雪上加霜。



＊美國債息倒掛，ＶＩＸ波幅擴大＊



尤其是美國２年期和１０年期美債收益率在８月１４日出現倒掛，這是２００７年６月以來

首見。投資者對於經濟前景相當擔憂。比起今年３個月和１０年期美債收益率倒掛亦引發的擔憂

相比，這次的倒掛引發更多恐慌，或在不久的將來出現經濟大衰退。恐慌指數ＶＩＸ很快在當日

大漲２６﹒１４％至２２﹒１。在過去一段時間，ＶＩＸ從去年１０月至１２月相當活躍，單日

上下一兩成已經很平常，今年５月初也有一段大波動。而最新的大波動就是從８月開始。



＊美股升市多年，高位調整不過分＊



美國股市出現暴跌道指下挫８００點，標普跌近３％，納指亦收跌３﹒０２％。美股牛了十

年，昨天（１４日）的確跌幅較大，但暫時還不至於破壞形態，相對於之前不斷創新高，這樣的

調整也不算過分，料目前在高位震盪。短期來看，相對於其他經濟體來說，美國經濟雖然開始部

分數據轉弱，但整體樂觀，美國資產仍然有優勢，不至於馬上有超級大幅的下跌。但正因為這是

一個整體，全球經濟股都不佳時，其中的個體亦無法完全不受傷害。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

