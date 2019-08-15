《神州經脈》續作ＭＬＦ利率持平，７月樓價升幅放緩，滬綜指倒升

《神州經脈》美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球經濟成長放緩，引

發市場對經濟衰退的擔憂。隔夜美股重挫，Ａ股今早亦跟隨環球大市下瀉，滬綜指低開

１﹒６６％，報２７６２﹒３４，快速失守二千八，更創今年２月以來第二低位，但盤中多個板

塊輪番表現轉佳，午後保險、地產及科技等多個板塊突抽高，滬指不但拾回跌幅收復二千八，收

市更倒升０﹒２５％，報２８１５﹒８點，國家隊救火身影隱現，全日指數振幅達到２﹒１％。

深市亦大逆轉，深成指曾挫逾２％，全日倒升０﹒４８％，創業板更漲１﹒２４％。

開市一聲雷，午後局勢反轉，兩市全日成交３９４０億元（人民幣．下同），較上周而言轉

佳，按日則稍微減少２﹒１％，外資舉棋不定，全日通過陸股通流入Ａ場共１﹒３７億元。



＊７月一線城市新樓價同比漲幅回落＊



國家統計局發布７月全國７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計，有６０城新建商

品住宅價格環比上漲，６月為６３城。初步測算，４個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲

０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。其中：北京和廣州分別上漲０﹒６％和０﹒３％，

深圳持平，上海下降０﹒１％。

統計局城市司高級統計師劉建偉解讀指，７月份，各地繼續貫徹落實黨中央、國務院部署，

始終堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，以穩地價、穩房價、穩預期為目標，進一步

落實房地產調控長效機制，房地產市場總體延續平穩態勢。

二手住宅方面，７月住宅銷售價格環比上漲０﹒３％，上月為持平。其中：上海、廣州和深

圳分別上漲０﹒４％、０﹒４％和０﹒７％，北京下降０﹒３％。

若按年比較，劉建偉指出，７月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲４﹒３％，漲

幅比上月回落０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲０﹒２％，漲幅與上月相同。

據《路透》根據國家統計局最新公布的數據測算，７月７０個大中城市新建商品住宅價格指

數同比升放緩至 ９﹒７％，為年內新低，惟連升４６個月，上月升幅為１０﹒３％；環比上漲

０﹒６％，連漲 ５１個月，漲幅與上月持平。７月新房價格指數共有６０個城市上漲（上月為

６３個），平頂山新房環比漲１﹒６％領跑；７個持平（上月２個），３個下跌（上月５個）。



＊特朗普冀與習近平進行私人會面＊



美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，中國想要達成貿易協議，就應先人道處理香港問

題。他指，中國正在通過將人民幣貶值及向經濟體系注入資金來抵銷關稅的影響，無論美國是否

如期在９月實施新一輪關稅，對美國消費者都不會帶來影響，但短暫將加徵關稅延期到１２月會

帶來更多好處，「但當然中國想要達成協議，就應該先人道解決香港問題。」

其後特朗普再發貼文指，非常了解中國國家主席習近平，認為他是一位偉大的領導人，非常

受人民尊敬，相信習近平希望能盡早及人道地解決香港問題。特朗普更提出是否可以在香港問題

上，與習近平進行私人會面。

另外，外媒引述消息報道，美國政府將宣布制裁中國核電公司。據了解，美國商務部將在聯

邦紀事上發布公告，將中廣核集團及其３家關聯公司加入「實體清單」，這４家公司分別是中廣

核集團、中廣核電力（０１８１６）、中廣核研究院有限公司和蘇州熱工研究院有限公司。

中廣核集團對於回應指，已注意到相關報道，經過初步分析，認為對中廣核的發展影響可控

。



＊人行增量續作ＭＬＦ，利率未跟隨美聯儲上調＊



３８３０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）今日到期，市場關注美國減息後，人行續作ＭＬＦ的

中標利率是否變動。

人民銀行公布，為對沖稅期高峰、ＭＬＦ到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕

，今日開展４０００億元ＭＬＦ，較到期量多１７０億元。操作利率持平，為３﹒３％。

另外，人行今日進行的３００億元７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日沒有逆回購到期，全口徑計，今日淨投放４７０億元。 今日是８月１日美聯

儲宣布降息以來首個ＭＬＦ到期，分析人士認為，目前市場及經濟表現給人行貨幣操作帶來了更

多空間，定向降準仍然可期，允許ＭＬＦ、逆回購利率適當下行的可能性增加，但短期內調整的

機會較細。



＊據報華為技術人員協助非洲政府監視政治對手＊



據外電引述消息人士報道，華為利用在非洲市場的主導地位，在非洲市場銷售政府用於數據

監控及審查的安全工具。

據悉，華為技術人員協助烏干達及贊比亞洲政府監視政治對手，包括截獲政治對手的加密通

訊及社交媒體，並使用手機數據追蹤他們的下落。不過報道稱，未有證據證明中國政府在非洲從

事間諜活動，亦沒有發現華為在中國的高層知悉、指揮或批准上述行為。（ｃａ）

