《鍾之日記》無懼美股跌，港股Ａ股升

《鍾之日記》８月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國兩年期與十年期利率於８月１４日出現倒掛，這是雷曼危機以來之首次，市場擔心一場

經濟衰退已經逼近，美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球經濟成長放緩，

引發市場對經濟衰退的擔憂。

香江魚缸跟隨美股低開逾三百點並失守二萬五關口，未幾跌幅更一度最多擴至４０２點，低

見２４８９９點，連續三日創逾七個月低。不過，隨著本地地產股及中資電訊股發力，港股午前

曾一度反彈「轉燈」，二萬五關失而復得，但午收維持輕微低收格局。午後聯通（００７６２）

獲大行唱好急升逾一成，港股再度發力最多抽高２４９點，高見２５５５２點，最終恆指收報

２５４９５點，升１９３點或升０﹒７６％。主板成交９６６﹒４１億元，按日升１５﹒１％。



＊Ａ場逆轉倒升，滬綜指振幅達２﹒１％＊



祖國股市今早亦跟隨環球大市下瀉，滬綜指低開１﹒６６％，報２７６２﹒３４，快速失守

二千八，更創今年２月以來第二低位，但盤中多個板塊輪番表現轉佳，午後保險、地產及科技等

多個板塊突抽高，滬指不但拾回跌幅收復二千八，收市更倒升０﹒２５％，報２８１５﹒８點，

國家隊救火身影隱現，全日指數振幅達到２﹒１％。深市亦大逆轉，深成指曾挫逾２％，全日倒

升０﹒４８％，創業板更漲１﹒２４％。兩市全日成交３９４０億元人民幣，按日微減２％。

儘管美國暫緩對中國全面加徵１０％關稅，但貿易戰進展仍然變幻莫測，美國總統特朗普在

社交平台表示：「中國想要達成協議，就應該先人道解決香港問題。」他建議中國國家主席習近

平就香港問題上與自己進行私人會面。另外，美國對華為實施的貿易禁令，下周起寬限期結束，

外界關注中美雙方將作出何種反應。



＊騰訊放榜增長靠手遊貢獻，券商不收貨調低目標價＊



騰訊（００７００）公布上半年業績，中期純利為５１３﹒４６億元人民幣，按年多賺

２５％。上半年每股基本盈利為５﹒４２７元人民幣，不派中期股息。首六個月收入為

１７４２﹒８６億元，按年升１８％

今年第二季，騰訊發布１０款遊戲，而第一季只發布１款遊戲。《王者榮耀》收入錄得按年

增長。新手遊《完美世界》對其第二季收入帶來重大貢獻，而《和平精英》自５月推出以來，日

活躍帳戶數已超過５０００萬，開啟商業化並成功推出季票，惟由於遞延影響，對第二季列報收

入的貢獻有限。

次季智能手機遊戲收入按年增２６％至２２２億元。智能手機遊戲收入按季亦增長５％，原

因是遊戲版號恢復審批後，遊戲發行量增加，抵銷了淡季因素的影響。

券商普遍對騰訊的業績不太滿意。大和發表研究報告指，騰訊第二季收入增長遜預期，惟非

通用會計準則每股盈利因市場推廣成本低而表現優於預期。大和認為，當騰訊被拋售時可視為吸

納機會，重申予「買入」評級，目標價則由４２５元下調至４２０元。

而花旗認為，騰訊第二季各項業務線全線疲軟，管理層提到線上廣告收入的疲軟可能延續至

下半年，而整體的收入增長動力將依賴於手遊、金融科技及雲計算業務。該行將騰訊目標價由

４４１元，下調２﹒７％至４２９元，評級「買入」。

騰訊控股挫逾２﹒８％，報３３０﹒４元。



＊聯通集團表現有驚喜，中港齊漲＊



中聯通（００７６２）公布半年業績，截至今年６月底止收入１４４９﹒５４億元人民幣，

按年跌２﹒７８％，中期純利６８﹒７７億元人民幣，按年升１６﹒３２％，不派中期息。聯通

在跑步進入５Ｇ時代的同時，錄得如此業績實屬驚喜，中移動（００９４１）半年利潤按年跌

１４﹒６％，聯通先勝一仗。

５Ｇ發展方面，中聯通表示５Ｇ的資本開支佔８０億元人民幣，正與中電信（００７２８）

和中移動商談合作機會，但會否確實合作仍要待公司內部分析，公司亦不排除會與中國廣電合作

。他提到，９月份會正式開始５Ｇ商用，期望年末能公布收費政策。

瑞信最新發表報告，將中聯通評級由中性上調至跑贏大市，目標價維持８﹒５５元。摩通亦

上調其目標價由１１﹒５元增至１２元，評級維持增持。中聯通全日大漲１０﹒９％，報

７﹒８２元。

同系Ａ股聯通（滬：６０００５０）亦披露半年報，上半年營業收入同比下降２﹒８％；淨

利潤同比增長１６﹒８％，Ａ股聯通全日現價逆市升６％，報５﹒７４元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

