《投資心得－潘鐵珊》美團首季度收入升七成，仍有擁巨大增長空間

《投資心得》美團（０３６９０）是國內以至全球最大的餐飲外賣平台，業務包括餐飲外賣

、到店餐飲、酒店及旅遊預訂等服務。截至今年三月底止，首季收入達１９１﹒７億元人民幣，

同比大升７０﹒１％；期內ＥＢＩＴＤＡ由負轉正錄得４﹒６億元人民幣。



＊外賣業務與其他業務進行交叉銷售，降低獲客成本＊



由於其平台的年度交易用戶總數及平均每年交易宗數仍持續增長，相信集團在未來仍有龐大

的增長空間。集團在外賣這一低毛利但高頻剛需的領域做到市場規模第一，相比於追求短期利潤

的對手更著眼於長期價值，以取得絕對的入口流量優勢。餐飲外賣業務與美團其他業務進行交叉

銷售，降低了獲客成本，形成顯著的平台效應，具有極高價值。



＊擁有同城最大即時配送網絡，形成顯著的行業壁壘＊



集團在未來的亮點之一是已建成並運營中的全球規模最大同城即時配送網絡。集團的餐飲外

賣訂單量比去年同期增加３５﹒８％至１７億筆；再者，集團在已建立的用戶基礎上，配合配送

網上的主導性規模，彼此形成了聯乘效應，帶來了其他同業難以複製的、顯著的行業壁壘，亦為

美團的即時物流平台奠定了堅實的基礎，期望在將來能進一步拓展覆蓋至其他類型的消費品，例

如生鮮零售或閃購等非餐飲外賣服務。

此外，集團進一步在美團應用中採納「聚合模式」，在其他１５個城市開展了打車業務，從

而在美團應用及美團打車應用中將用戶與其他領先的網約車服務提供商連接起來，此等新業務均

利用其忠實用戶基礎的優勢，長遠有利其業務發展。可考慮於６２﹒５元買入，上望６９元，跌

穿５９元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（

本欄逢周四刊出）

