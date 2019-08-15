《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》港股短線反彈空間料有限

《Ｂｅｎ哥思路》受到許多負面因素的影響，包括香港示威活動進一步升級，人民幣跌破７

，以及擔憂中美關係惡化，觸發港股遭全面拋售，恆生指數周二（１３日）曾經下跌至接近

２５０００點的水平，周三再隨美國宣布將推遲對部分中國商品加徵關稅消息而反彈。

本周初，反修例觸發的示威浪潮不斷升級，幾千示威者在香港國際機場發起大型集會，機場

運作嚴重受阻。投資者關注這些不合作的示威運動將進一步擴散至其他香港經濟層面，港股短線

反彈空間應該有限。

由於全球預計即將面對非常低利率環境，國債和存款回報非常有限。但經濟同時可能放緩，

企業利潤可能存在下行風險，市場缺乏吸引力的投資產品。相對而言，投資者可以趁股市未來出

現拋售，分階段買入優質高息股。將陸續公布中期業績的大型中資股，則是市場的另一焦點。



＊特朗普反覆，貿易戰前景仍謹慎＊



美國總統特朗普１日宣布將於下月１日對餘下３０００億美元的中國進口商品徵稅，５日又

將中國列為匯率操縱國，９日再暗示原定９月的中美貿易談判可能取消，令中美關係持續惡化。

然而，美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽，與中國副總理劉鶴周二通話後，美國貿易代

表處宣布，將中國手提電腦、手機、電子遊戲機、玩具、電腦屏幕、鞋類服飾等產品加稅日期推

遲至１２月１５日，中美貿易關係略有緩和跡象。然而，特朗普過去的態度非常反覆，預期投資

者對中美貿易關係未來發展，仍持謹慎態度。

在中美關係不明朗的同時，特朗普繼續批評聯儲局的貨幣政策，重申聯儲局必須更大幅度、

更快地減息，以使美國在與其他國家的競爭中具有競爭力。來自特朗普的壓力，加上其他央行積

極減息，美國國債債息下跌，１０年期孳息一度跌至接近１﹒６厘，與３個月期孳息倒掛為逾

１２年最大。

期貨市場目前預期聯儲局９月份降息機會達到１００％，全年將減息總計７５－１００個基

點。事實上，特朗普製造中美貿易緊張局勢，不排除是要逼使聯儲局大幅減息，支持美國的消費

和經濟，有利於２０２０年總統選舉中爭取連任。聯儲局短期內將面對來自市場和政治的巨大減

息壓力。



＊人幣本輪貶值幅度或限制於５％＊



標普５００指數中有９０％的企業公布２０１９年第二季度的業績，平均每股盈利下跌

０﹒７％，是自２０１６年以來連續兩個季度同比下降。目前預測第三季度利潤將繼續下滑，而

第四季度將有低個位數增長。

另一方面，美國股市表現非常波動，三大主要股市指數均曾經跌破５０天和１００天移動平

均線。事實上，標普５００指數目前估值為１６－１７倍預期市盈率（基於未來１２個月的盈利

），與過去５年的平均值相若。但是，中美爭端升溫，美國企業利潤可能有下行調整壓力，市場

避險情緒濃厚，美股仍有重新下試的風險。

Ａ股市場亦承受明顯壓力。儘管ＭＳＣＩ ８月底將Ａ股大盤股的納入比例從１０％提高至

１５％，但滬深股通北向資金自８月合計仍流走超過１００億元人民幣。上證綜合指數亦跌破

２８００點的主要支持位。

其他亞洲國家也表現疲弱。其中，以美元為結算貨幣計算，韓國和新加坡８月至今下跌５－

６％。事實上，中美衝突對亞洲市場負面，人民幣下跌亦為亞洲市場貨幣帶來壓力，資金流向短

期不利於亞洲市場。

對於人民幣貶值幅度，預期人民幣本輪貶值幅度將限制於５％，或跌至７﹒２水平，原因包

括：１）參考美國今年５月份將２０００億美元中國進口商品的關稅，從１０％上調至２５％，

當時人民幣貶值幅度是５％，２）由於美國此次對餘下３０００億美元中國進口商品徵收的關稅

僅為１０％，人民幣貶值５％已經可以抵消一半的影響。此外，如果人民幣貶值幅度太多，可能

會引發新一輪中國資本外流，並進一步激發特朗普對中國政府操縱匯率的批評。

《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



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