【駐京專電】工信部發布互聯網企業１００強名單，阿里巴巴等上榜

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國互聯網協會、工信部網絡安全產業發

展中心聯合公布２０１９年互聯網企業１００強和互聯網成長型企業２０強，並發布了

《２０１９年中國互聯網企業１００強發展報告》，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、螞蟻金服、

網易、美團、字節跳動、３６０和新浪位列榜單上的前十名，而小米排在第１５位。

報告中指出，今年互聯網百強企業聚焦創新引領、產業融合、工業互聯網等方面，主要呈現

出六大特點：

一是整體規模跨越式提升，成為數字經濟新引擎；二是研發投入強度突破１０％，打造中國

核心技術；三是應用場景多元化，智能＋打造生活消費新模式；四是工業互聯網入實踐深耕，賦

能傳統產業高質量發展；五是「獨角獸」企業快速增長，國際行業地位再創新高；六是覆蓋地域

實現新擴展，網絡扶貧取得新成效。

２０１９年互聯網百強企業互聯網業務收入高達２﹒７５萬億元（人民幣．下同），比

２０１８年互聯網百強企業互聯網業務收入增長超過１萬億元，佔中國數字經濟的比重達

８﹒８％，對數字經濟的貢獻率達１４％，帶動數字經濟增長近２個百分點成為帶動互聯網產業

發展的重要支撐。從互聯網業務收入增長率分布看，有８６家企業互聯網業務收入實現增長。

