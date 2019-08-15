《思前想後－郭思治》港股明顯轉弱，屬中期反覆尋底格局

《思前想後》港股目前正處外憂內患之中，所謂外憂當為中美貿易糾紛，早前正當中美相關

官員正在上海就中美貿易商談之時，美國總統特朗普突然計劃徵收中國餘下之入口貨３０００億

美元商品１０％關稅，公布後除表示這次會談結果外，更甚的是，相關問題已再陷入不明之中，

市場擔心中美貿易問題將對環球經濟帶來衝擊，故一股避險情緒突然升溫，影響所及，環球股市

均紛紛急挫，港股當不能獨善其身。內患方面，當然是指近兩月內不段出現之社會事件，由於事

件已開始嚴重影響本港各行各業，故在實體經濟受創下，港股當深受影響，尤其是目前資金之入

市態度及意欲均相當保守，故只要沽壓稍為採取主動，整個大市已出現反覆續往下尋底之弱勢。



＊本港外憂內患，中美貿易問題短期難解決＊



特朗普於１３日晚突宣布暫緩徵收３０００億美元商品部分入口關稅１０％，好讓中美雙方

官員再於兩周後商議有關中美的貿易問題。由於事態突見轉機，故美股即作正面反應，道指亦因

而大幅反彈，惟特朗普善變乃人所共知，故美股之反彈只是在急跌後之技術性反應而已，如估計

無誤，中美貿易問題該不會在短期內有解決方法，或者，需待美國總統競選開始後，事件才可望

續步降溫，因特朗普需配合選舉工程，賺取掌聲及票倉。



＊港股一旦失守２４８９６，全年型態扭轉＊



８月大市跌勢頗促，直到執筆止計，恆指暫是由１日之高位２７７５４點跌至１４日之低位

２５１９７點，即月內累積之跌幅已達２５５７點，論幅度當不算少，亦該已可滿足月內之所需

。但目前距月底仍有１２個交易天，故只要期間沽壓再稍作拋售，大市確可再進一步往下尋底。

從走勢上看，由於恆指已正式跌穿６月４日之低位２６６７１點，故目前較敏感之支持據點已退

守至今年１月３日之低位２４８９６點，值得一提的是，此據點一旦有失，即表示今年大市之形

態將扭轉成先高而後低，技術上當不利中短期後市之發展，況且，其時較關鍵的支持據點將順勢

下移至去年１０月３０日之低位２４５４０點，此據點如再有失，即表示自去年１月２９日高位

３３４８４點開始之大型跌浪，技術上已開始進入一浪低於一浪之大型調整中。

再者，目前包括恆指１０天線及２０天線均已跌穿２５０天線，先不要說是否熊市重現，惟

單從走勢上看，確表示整個大市已明顯轉弱，論形態該屬中期反覆續尋底之格局。《帝鋒證券及

資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

