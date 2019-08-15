  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股明顯轉弱，屬中期反覆尋底格局

　　《思前想後》港股目前正處外憂內患之中，所謂外憂當為中美貿易糾紛，早前正當中美相關
官員正在上海就中美貿易商談之時，美國總統特朗普突然計劃徵收中國餘下之入口貨３０００億
美元商品１０％關稅，公布後除表示這次會談結果外，更甚的是，相關問題已再陷入不明之中，
市場擔心中美貿易問題將對環球經濟帶來衝擊，故一股避險情緒突然升溫，影響所及，環球股市
均紛紛急挫，港股當不能獨善其身。內患方面，當然是指近兩月內不段出現之社會事件，由於事
件已開始嚴重影響本港各行各業，故在實體經濟受創下，港股當深受影響，尤其是目前資金之入
市態度及意欲均相當保守，故只要沽壓稍為採取主動，整個大市已出現反覆續往下尋底之弱勢。

＊本港外憂內患，中美貿易問題短期難解決＊

　　特朗普於１３日晚突宣布暫緩徵收３０００億美元商品部分入口關稅１０％，好讓中美雙方
官員再於兩周後商議有關中美的貿易問題。由於事態突見轉機，故美股即作正面反應，道指亦因
而大幅反彈，惟特朗普善變乃人所共知，故美股之反彈只是在急跌後之技術性反應而已，如估計
無誤，中美貿易問題該不會在短期內有解決方法，或者，需待美國總統競選開始後，事件才可望
續步降溫，因特朗普需配合選舉工程，賺取掌聲及票倉。

＊港股一旦失守２４８９６，全年型態扭轉＊
　
　　８月大市跌勢頗促，直到執筆止計，恆指暫是由１日之高位２７７５４點跌至１４日之低位
２５１９７點，即月內累積之跌幅已達２５５７點，論幅度當不算少，亦該已可滿足月內之所需
。但目前距月底仍有１２個交易天，故只要期間沽壓再稍作拋售，大市確可再進一步往下尋底。
從走勢上看，由於恆指已正式跌穿６月４日之低位２６６７１點，故目前較敏感之支持據點已退
守至今年１月３日之低位２４８９６點，值得一提的是，此據點一旦有失，即表示今年大市之形
態將扭轉成先高而後低，技術上當不利中短期後市之發展，況且，其時較關鍵的支持據點將順勢
下移至去年１０月３０日之低位２４５４０點，此據點如再有失，即表示自去年１月２９日高位
３３４８４點開始之大型跌浪，技術上已開始進入一浪低於一浪之大型調整中。
　　再者，目前包括恆指１０天線及２０天線均已跌穿２５０天線，先不要說是否熊市重現，惟
單從走勢上看，確表示整個大市已明顯轉弱，論形態該屬中期反覆續尋底之格局。《帝鋒證券及
資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
國際動態15/08/2019
英美商臨時貿協 脫歐翌日即啟動
生財有道14/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇站穩百元還看貿易戰
FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
中國故事14/08/2019
避險升溫 又屆掃金時 老鳳祥打響金漆招牌
生財有道14/08/2019
併購彈藥充足 長實優化資產增值
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金