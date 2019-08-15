【貿易開戰】傳美方抵制中國核電企業，中廣核料影響可控

《經濟通通訊社１５日專訊》外媒引述消息報道，美國政府將宣布制裁中國核電公司。

據了解，美國商務部將在聯邦紀事上發布公告，將中廣核集團及其３家關聯公司加入「實體

清單」，這４家公司分別是中廣核集團、中廣核電力（０１８１６）、中廣核研究院有限公司和

蘇州熱工研究院有限公司。

中廣核集團對於回應指，已注意到相關報道，經過初步分析，認為對中廣核的發展影響可控

。（ａｃ）

