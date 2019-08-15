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即市新聞

15/08/2019 10:23

【數據解讀】國泰君安：中長期消費隨人均收入和政策穩定增長

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地７月社會消費品零售總額為人民幣３﹒３１萬億元，同比
升７﹒６％，低於預期。國泰君安發布報告指，７月社零總額增速疲弱。具體來看，生活必需品
，包括食品、飲料、日用品和藥品期內均錄得雙位數左右的穩定增長，但服裝品類增速仍然較弱
。７月地產相關品類表現較弱，家電和裝修建材錄得低單位數的同比增長。在消費升級品類中，
化妝品增長令人滿意，同比增長９﹒４％，但相比前幾個月增速較弱。金銀珠寶銷售同比倒退，
部分由於金價上升所致。汽車銷售增速在兩個月的上升之後於７月再次下降。
　　若剔除汽車和石油，根據計算限額以上企業商品零售同比名義增速為７﹒２％，月環比下降
１﹒５個百分點。１－７月網上實物商品銷售同比增長２０﹒９％，增速同比降低８﹒２個百分
點，佔社會消費品零售總額的１９﹒４％。
　　根據中華全國商業信息中心的統計，全國５０家重點零售企業商品零售額在７月同比下降２
﹒４％，同比改善１﹒３個百分點，其中只有食品和化妝品品類錄得正增長，必選消費品增速在
充滿挑戰的環境中保持穩定，部分受到ＣＰＩ上升所拉動。相信中長期消費會隨著人均可支配收
入和促銷費政策而穩定增長，但短期表現可能並不理想。
　　國泰君安維持零售行業「中性」評級，但給予服裝行業和食品飲料和日用品行業「跑贏大市
」評級，給予消費行業零售子行業的高鑫零售（０６８０８）「收集」評級和
目標價９﹒２０港元；消費行業食品飲料子行業的中國食品（００５０６）「收集」評級和目標
價５７﹒４０港元。（ｃａ）

　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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