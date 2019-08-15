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即市新聞

15/08/2019 10:23

【數據解讀】國泰君安：７月基建投資增速差預期反映政策傳導需時

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地１－７月全國固定資產投資額為３４８８９２億元（人民
幣下同），同比增５﹒７％，增速較預期低０﹒１個百分點。單以７月計，全國固定資產投資增
速為５﹒１％，環比下跌１﹒２個百分點。
　　國泰君安發表研究報告指，首７月民間固定資產投資增速為５﹒４％，較首６月增速下跌且
差於預期，因此預計２０１９年高端制造的投資將加快，加上政府支持民間投資的政策加快落實
，２０１９年民間固定資產投資增速仍有望達到６％。
　　另外，首７月整體基建投資３﹒８％的增速較首６月增速下跌０﹒３個百分點，差於預期。
首７月房地產開發投資增速較首６月增速下跌，符合預期。房地產市場最近的調控有局部放寬趨
勢。報告認為２０１９年房地產開發投資環境或優於２０１８年，預計投資增速可維持在１０％
或以上。
　　國泰君安認為７月基建投資增速差於市場預期，或部分反映了政策的傳導需時，但７月社會
融資增速差於預期是一個警號，反映下半年貸幣政策仍將偏緊，或影響基建項目後續融資，將密
切的關注８月基建增速數據以決定是否下調２０１９年甚至是２０２０年的基建投資增速預測。
考慮到現時行業低迷的估值已反映大部分的風險，加上大型工程承包企業已公布的上半年新簽合
同數據仍理想，重申行業「跑贏大市」評級，維持中國鐵建（０１１８６）Ｈ股、中國中鐵
（００３９０）Ｈ股的「買入」評級，以及中交建（０１８００）、中國建築國際
（０３３１１）和中國通號（０３９６９）Ｈ股的「收集」評級。（ｃａ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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