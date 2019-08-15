【數據解讀】國泰君安：７月基建投資增速差預期反映政策傳導需時

《經濟通通訊社１５日專訊》內地１－７月全國固定資產投資額為３４８８９２億元（人民

幣下同），同比增５﹒７％，增速較預期低０﹒１個百分點。單以７月計，全國固定資產投資增

速為５﹒１％，環比下跌１﹒２個百分點。

國泰君安發表研究報告指，首７月民間固定資產投資增速為５﹒４％，較首６月增速下跌且

差於預期，因此預計２０１９年高端制造的投資將加快，加上政府支持民間投資的政策加快落實

，２０１９年民間固定資產投資增速仍有望達到６％。

另外，首７月整體基建投資３﹒８％的增速較首６月增速下跌０﹒３個百分點，差於預期。

首７月房地產開發投資增速較首６月增速下跌，符合預期。房地產市場最近的調控有局部放寬趨

勢。報告認為２０１９年房地產開發投資環境或優於２０１８年，預計投資增速可維持在１０％

或以上。

國泰君安認為７月基建投資增速差於市場預期，或部分反映了政策的傳導需時，但７月社會

融資增速差於預期是一個警號，反映下半年貸幣政策仍將偏緊，或影響基建項目後續融資，將密

切的關注８月基建增速數據以決定是否下調２０１９年甚至是２０２０年的基建投資增速預測。

考慮到現時行業低迷的估值已反映大部分的風險，加上大型工程承包企業已公布的上半年新簽合

同數據仍理想，重申行業「跑贏大市」評級，維持中國鐵建（０１１８６）Ｈ股、中國中鐵

（００３９０）Ｈ股的「買入」評級，以及中交建（０１８００）、中國建築國際

（０３３１１）和中國通號（０３９６９）Ｈ股的「收集」評級。（ｃａ）



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