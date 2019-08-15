【修例風暴】中國法律專家：人大常委會有權頒布香港實施緊急狀態

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院新聞辦今日（１５日）舉行吹風會，邀請７位香港及法

律問題專家學者就香港當前事態發表看法。人民大學「一國兩制」法律研究所所長、人民大學法

學院教授、全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元表示，近期香港一系列暴力事件，嚴重

破壞法制價值，超越底線，全社會都極為痛心。１３日晚在香港機場發生的毆打旅客和記者，並

限制其人身自由的暴力事件，這是對法制的公然挑戰，是對香港作為法治社會的嚴重傷害。當法

制受到損害，失去權威的時候，每個人都是不安全的。「一國兩制」和基本法的首要目的是維護

國家統一，國家主權。任何挑戰國家主權和統一的行為，都不能容忍。

韓大元表示，根據《基本法》第１８條規定，當香港發生危及國家統一和安全的動亂，而特

區政府不能控制的話，全國人大常委會有權決定頒布在香港實施緊急狀態。全國人大常委會既有

判斷權，也有決定權，也有宣布權，這些權力的行使，都有法律的標准。

韓大元又表示，根據《駐軍法》第４條規定，特區政府在必要時可以請求中央人民政府，派

出駐港部隊協助維持社會治安和救治災害，至於實施上述兩條規定會否造成一國兩制的失敗，他

認為，依法治港的應有之義是通過法治維護國家主權和安全，香港的繁榮穩定，以及市民的權利

和自由，如果出現法律規定的情況，嚴格按照法律程序辦事是唯一途徑。

他又強調，「一國兩制」的前提是「一國」，國家的統一和尊嚴是「一國兩制」的出發點。

解決香港的現狀，法治是唯一的途徑。依法治港，就意味著要通過法治維護國家主權，維護香港

的繁榮穩定，這是法治的基本要求。（ｃａ）

