【貿易開戰】關稅稅則委員會：美加徵關中方不得不採取反制措施

《經濟通通訊社１５日專訊》針對美國貿易代表辦公室宣布將對約３０００億美元自華進口

商品加徵１０％關稅，國務院關稅稅則委員會有關負責人１５日表示，美方此舉嚴重違背中美兩

國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不採取必

要的反制措施。（ｃａ）

