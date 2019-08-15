《經濟通通訊社１５日專訊》針對美國貿易代表辦公室宣布將對約３０００億美元自華進口
商品加徵１０％關稅，國務院關稅稅則委員會有關負責人１５日表示，美方此舉嚴重違背中美兩
國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不採取必
要的反制措施。（ｃａ）
15/08/2019 17:35
【貿易開戰】關稅稅則委員會：美加徵關中方不得不採取反制措施
《經濟通通訊社１５日專訊》針對美國貿易代表辦公室宣布將對約３０００億美元自華進口
商品加徵１０％關稅，國務院關稅稅則委員會有關負責人１５日表示，美方此舉嚴重違背中美兩
國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不採取必
要的反制措施。（ｃａ）
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