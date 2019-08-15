【數據解讀】銀證：８月先行指標顯示生產將小幅回暖，投資或續降

《經濟通通訊社１５日專訊》銀河證券點評７月經濟數據指，７月工業生產大幅下滑，中美

之間關係影響了生產節奏，同時７月天氣給沿海生產帶來阻礙。８月份不利因素消除，先行指標

顯示企業備貨積極，生產會有小幅回暖。消費雖然回落但仍屬強勢，汽車低位運行，稍有回升即

帶動消費走高。投資可能繼續下滑，製造業疲軟，基建未見起色，房地產預計下滑，下半年投資

繼續探底。（ｗｌ）

