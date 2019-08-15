【Ａ場震盪】環球衰退引恐懼，滬指低開１﹒７％，深綜指低開２％

《經濟通通訊社１５日專訊》美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球

經濟成長放緩，引發市場對經濟衰退的擔憂。隔夜美股重挫，滬指反彈一日後即跟隨環球大市下

挫，低開１﹒６６％，報２７６２﹒３４，為今年２月以來第二低位，深市更崩潰，深綜指挫２

﹒０８％，創業板指跌１﹒８７％。所有行業板塊全挫。另外關注稍後公布的上月七十城樓價數

據。

隔夜美股重挫，標普５００收盤跌近３％，繼昨日中國宏觀數據不佳後，美英主權債殖利率

曲線雙雙倒掛發出衰退警訊，大中華三地開盤追隨下跌，恆指打響２５０００點保衛戰。

儘管美國暫緩對中國全面加徵１０％關稅，但貿易戰進展仍然變幻莫測，美國總統特朗普在

社交平台表示：「但當然中國想要達成協議，就應該先人道解決香港問題。」他建議中國國家主

席習近平就香港問題上與自己進行私人會面。另外，美國對華為實施的貿易禁令，下周起寬限期

結束，外界關注中美雙方將作出何種反應。

外媒又引述消息報道，美國商務部將把中廣核集團、中廣核電力（０１８１６）、中廣核研

究院有限公司和蘇州熱工研究院有限公司加入「實體清單」，這４家公司均是中國核電企業。

人行今日進行３００億元人民幣７天期逆回購操作，但有３８３０億元人民幣的中期借貸便

利（ＭＬＦ）到期。（ｅｙ）

