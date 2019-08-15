《經濟通通訊社１５日專訊》美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球
經濟成長放緩，引發市場對經濟衰退的擔憂。隔夜美股重挫，滬指反彈一日後即跟隨環球大市下
挫，低開１﹒６６％，報２７６２﹒３４點，為今年２月以來第二低位，但盤中跌幅快速收窄，
現跌０﹒８５％，報２７８４﹒９８點。
深市開場崩潰，深成指今早低開２﹒０８％，目前跌幅收窄至０﹒９６％，創業板指僅軟
０﹒３８％。（ｅｙ）
15/08/2019 10:25
【Ａ場震盪】滬綜指跌幅收窄至０﹒８５％，深成指跌０﹒９６％
《經濟通通訊社１５日專訊》美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球
經濟成長放緩，引發市場對經濟衰退的擔憂。隔夜美股重挫，滬指反彈一日後即跟隨環球大市下
挫，低開１﹒６６％，報２７６２﹒３４點，為今年２月以來第二低位，但盤中跌幅快速收窄，
現跌０﹒８５％，報２７８４﹒９８點。
深市開場崩潰，深成指今早低開２﹒０８％，目前跌幅收窄至０﹒９６％，創業板指僅軟
０﹒３８％。（ｅｙ）
|生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
|生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
|國際動態15/08/2019
英美商臨時貿協 脫歐翌日即啟動
|生財有道14/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇站穩百元還看貿易戰
|FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
|中國故事14/08/2019
避險升溫 又屆掃金時 老鳳祥打響金漆招牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰