【Ａ場震盪】滬綜指跌幅收窄至０﹒８５％，深成指跌０﹒９６％

《經濟通通訊社１５日專訊》美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球

經濟成長放緩，引發市場對經濟衰退的擔憂。隔夜美股重挫，滬指反彈一日後即跟隨環球大市下

挫，低開１﹒６６％，報２７６２﹒３４點，為今年２月以來第二低位，但盤中跌幅快速收窄，

現跌０﹒８５％，報２７８４﹒９８點。

深市開場崩潰，深成指今早低開２﹒０８％，目前跌幅收窄至０﹒９６％，創業板指僅軟

０﹒３８％。（ｅｙ）

