【Ａ場震盪】滬深開局遇強震盤中靠穩，滬綜指半日跌０﹒６２％

《經濟通通訊社１５日專訊》美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球經

濟成長放緩，引發市場對經濟衰退的擔憂。隔夜美股重挫，滬指反彈一日後即跟隨環球大市下瀉

，低開１﹒６６％，報２７６２﹒３４，快速失守二千八，更創今年２月以來第二低位，但盤中

醫藥股逆市衝高，金融股跌幅收窄，助力滬指跌勢減弱，半日收跌０﹒６２％，報

２７９１﹒６點，惟仍未能收復二千八，今早指數振幅達到１﹒３９％。深市同崩潰，深成指今

早挫２﹒０８％，半日跌幅收窄至０﹒７３％，創業板指跌０﹒１９％，跌幅近乎被熨平。

儘管美國暫緩對中國全面加徵１０％關稅，但貿易戰進展仍然變幻莫測，美國總統特朗普在

社交平台表示：「但當然中國想要達成協議，就應該先人道解決香港問題。」他建議中國國家主

席習近平就香港問題上與自己進行私人會面。另外，美國對華為實施的貿易禁令，下周起寬限期

結束，外界關注中美雙方將作出何種反應。

開市一聲雷，惟沒有激發資金逃難潮，市場呈靜局，兩市半日成交２２５９億元（人民幣．

下同），比上日（１４日）同時段成交大減１２﹒６％，外資更見冷靜，半日通過陸股通流入Ａ

場合共１﹒０８億元。



＊魚缸不穩券商翻船＊



股市不穩屢屢尋底，持續影響券商表現，板塊今早領跌，天風證券（滬：６０１１６２）插

２﹒７％，中信建投（滬：６０１０６６）跌２﹒４％，海通證券（滬：６００８３７）跌

１﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒６％，華泰證券（滬：６０１６８８）同跌１

﹒５％。

一名自稱長江證券（深：０００７８３）前資深機構銷售員昨日（１４日）下午在微博實名

舉報，指控歷任長江證券研究所所長均通過不法手段提升新財富分析師排名，賺取豐厚年薪，例

如時任長江證券副總裁、研究所所長劉元瑞送購物卡向客戶行賄，而她從中代為行賄。她又舉報

該行領導屢次違反中央八項規定，包括超標請客送禮，出入高檔場所、夜總會，更在辦公室儲存

多箱茂台酒。受醜聞影響，長江證券午收跌２﹒２％。



＊聯通半年績跑贏移動，Ａ股公司漲３％＊



美國公債收益率曲線倒掛，全球經濟衰退憂慮導致金價急漲超過１％，再加上外電引述內地

自５月以來一直嚴格限制黃金進口，黃金概念逆市漲，山東黃金（滬：６００５４７）漲

４﹒８％，恆邦股份（深：００２２３７）升２﹒４％，泰資源（深：０００９７５）升

２﹒３％，中金黃金（滬：６００４８９）則升１﹒７％。

Ａ股聯通（滬：６０００５０）披露半年報，公司上半年實現營業收入１４４９﹒５４億元

（人民幣．下同），同比下降２﹒８％；惟淨利潤達到３０﹒１６億元，同比增長１６﹒８％，

而相較之下，另一巨頭中移動（００９４１）上半年淨利潤則下跌。Ａ股聯通業績佳，刺激股價

逆市上行２﹒６％。（ｅｙ）

