《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌幅再穩步收窄，滬綜指跌０﹒５２％，報
２７９４﹒４１點，滬深３００指數跌０﹒４１％，深成指跌０﹒６２％。上海Ｂ股挫
１﹒２８％，深圳Ｂ股跌１﹒０４％。（ｅｙ）
15/08/2019 13:36
【Ａ場震盪】滬指午後跌幅收窄至０﹒５２％，深成指跌０﹒６２％
《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌幅再穩步收窄，滬綜指跌０﹒５２％，報
２７９４﹒４１點，滬深３００指數跌０﹒４１％，深成指跌０﹒６２％。上海Ｂ股挫
１﹒２８％，深圳Ｂ股跌１﹒０４％。（ｅｙ）
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