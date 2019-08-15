【Ａ場震盪】保險等板塊突然抽高護盤，滬綜指尾盤倒升０﹒２５％

《經濟通通訊社１５日專訊》美股重挫，道指創年內最大跌幅，愈來愈多的跡象顯示全球經

濟成長放緩，引發市場對經濟衰退的擔憂。隔夜美股重挫，Ａ股今早亦跟隨環球大市下瀉，滬綜

指低開１﹒６６％，報２７６２﹒３４，快速失守二千八，更創今年２月以來第二低位，但盤中

多個板塊輪番表現轉佳，午後保險、地產及科技等多個板塊突抽高，滬指不但拾回跌幅收復二千

八，收市更倒升０﹒２５％，報２８１５﹒８點，國家隊救火身影隱現，全日指數振幅達到

２﹒１％。深市亦大逆轉，深成指曾挫逾２％，全日倒升０﹒４８％，創業板更漲１﹒２４％。

儘管美國暫緩對中國全面加徵１０％關稅，但貿易戰進展仍然變幻莫測，美國總統特朗普在

社交平台表示：「中國想要達成協議，就應該先人道解決香港問題。」他建議中國國家主席習近

平就香港問題上與自己進行私人會面。另外，美國對華為實施的貿易禁令，下周起寬限期結束，

外界關注中美雙方將作出何種反應。

開市一聲雷，午後局勢反轉，兩市全日成交３９４０億元（人民幣．下同），較上周而言轉

佳，按日則稍微減少２﹒１％，外資舉棋不定，全日通過陸股通流入Ａ場共１﹒３７億元。



＊平保放榜前拉動大市＊



保險股成大市倒升推手，平保（滬：６０１３１８）放榜前全日升１﹒５％，同業太保（滬

：６０１６０１）亦升１﹒５％，國壽（滬：６０１６２８）升１﹒１％，新華保險

（滬：６０１３３６）稍升０﹒１％。

多個科技概念板塊亦出現資金爆炒狀態，軟件股方面，中國軟件（滬：６００５３６）漲停

，用友網絡（滬：６００５８８）升７﹒２％，潤和軟件（深：３００３３９）升６﹒７％，太

極股份（深：００２３６８）漲６﹒２％，浪潮軟件（滬：６００７５６）升６﹒１％。

工業互聯概念方面，寶信軟件（滬：６００８４５）升５﹒２％，工業富聯

（滬：６０１１３８）漲４﹒４％，啟明星辰（深：００２４３９）升３％。

５Ｇ概念方面，美格智能（深：００２８８１）、武漢凡谷（深：００２１９４）漲停，Ａ

股聯通（滬：６０００５０）業績勝預期升５﹒９％，惟中興（深：００００６３）跌１％。



＊七十城數據弱，地產股惟翻身＊



路透根據國家統計局最新公布的數據測算，７月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比

升放緩至９﹒７％，為年內新低，惟連升４６個月，上月升幅為１０﹒３％；環比上漲０６％，

連漲５１個月，漲幅與上月持平。

地產板塊早盤普遍偏軟，惟午後受資金拉動大盤上漲，金科股份（深：０００６５６）漲４

﹒４％，保利地產（滬：６０００４８）升２﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）升２％，

萬科Ａ（深：０００００２）升１％，榮盛發展（深：００２１４６）升１﹒２％。

長城影視（深：００２０７１）公告，公司三個帳戶合共２５﹒９萬元存款被凍結，而公司

持有的諸暨影視城１００％股權亦被法院司法凍結，長城影視全日跌０﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６９４﹒００ ＋０﹒３２



上證綜合指數 ２８１５﹒８０ ＋０﹒２５ １７３６﹒７１

深證綜合指數 １５１７﹒０７ ＋０﹒５３ ２２０２﹒７０



上證Ｂ股指數 ２５８﹒８７ －０﹒６５ １﹒０３

深證Ｂ股指數 ９２１﹒５５ －０﹒３２ ０﹒５２



上證１８０指數 ８１８３﹒９６ ＋０﹒３５

上證３８０指數 ４４００﹒１３ ＋０﹒３５



深證成份指數 ９００９﹒６８ ＋０﹒４８

中小創新指數 １６９４﹒３４ ＋０﹒５５

深圳創業板指數 １５５５﹒７７ ＋１﹒２４

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