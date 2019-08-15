《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，但今日有３８３０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
（ａｃ）
15/08/2019 09:25
【人行放水】消息稱今進行３００億逆回購，３８３０億ＭＬＦ到期
《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，但今日有３８３０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
（ａｃ）
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