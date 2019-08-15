【ＦＯＣＵＳ】倒掛衰退論真真假假，人幣資產未宜太看淡

【ＦＯＣＵＳ】美債市場閃現迄今為止最強烈的經濟衰退警報，拖累道指周三

（１４日）暴瀉８００點，錄去年１０月以來最傷。對美股表現素來「升就邀功，跌就卸膊」的

侵侵立即發推指摘鮑叔「甚麼都不懂（ｃｌｕｅｌｅｓｓ）」，多間大行則「助攻」指，美息降

至零水平只是時間問題。

跟３０年期美債殖利率周四（１５日）破天荒跌穿２％見歷史新低，以及全球負收益債券規

模多達逾１５萬億美元之鉅相比，央媽顯示非凡淡定，今早中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率未

隨聯儲跟減。隨著全球零息、負息時代漸趨漸近，未來人幣計價資產或未宜看得太淡。



＊聯儲更多減息或自我實現＊



繼３個月期與１０年期美債殖利率於３月錄得倒掛後，反映利率變化更可靠的指標－－２年

期美債殖利率，終於周三錄得１２年來首次倒掛。長息相比短息不高反低，簡言之，意味較長期

借款成本低於短期借款成本，預示未來經濟增長放緩。

鑒於上一次出現倒掛的２００７年６月，美國經濟隨即在之後幾個月現大衰退；加上瑞信研

究顯示，自１９７８年以來的最近５次經濟衰退，都是在２年期及１０年期殖利率出現倒掛後平

均２２個月發生。對衰退夢魘即將重臨的憂慮，拖累美股三大指數當天齊暴瀉。

除了倒掛，３０年期美債殖利率周四於亞洲交易時段亦破天荒跌穿２％，見

１﹒９７２％的歷史新低；債息走勢，以及侵侵再砲轟聯儲「減得太慢（ｔｏｏ

ｓｌｏｗ ｔｏ ｃｕｔ）」，似正加強聯儲更多減息的自我實現，大摩、美銀美林均預期聯邦

利率未來將降至零水平。



＊負利率風勁吹，央媽淡定＊



事實上，目前全球有約１５﹒８萬億美元的主權債及公司債處於負收益率區間，佔全部上述

債券比例高達四分一；就在本月初，歐洲最大經濟體、以穩健著稱的德國國債全數跌入負利率。

除了德國，日本、瑞士、澳洲、芬蘭等１０年期及以下主權債早已一片「負」聲，反映資金寧願

蝕本，也選擇泊於較安全的資產，而排斥其他風險類投資。

在此之際，央媽似獨樹一幟，今早的一年期４０００億中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，利率

仍維持３﹒３％，未隨聯儲跟減。而１０年期國債活躍券收益率儘管較早時罕有跌穿３％關口，

但於一眾負息債券中仍顯吸引。

目前的爭議是，２年期與１０年期債息倒掛是真的意味經濟衰退在前，還是今次會有所不同

（ｔｈｉｓ ｔｉｍｅ ｉｓ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ）？畢竟，在侵侵狂人和全球負利率怪現象

的雙重攪動下，利差是正１個基點或是負１個基點，或許並不那麼重要。無論未來美國是真衰退

，還是聯儲假戲真做零利率，人幣計價資產或未宜看得太淡。

（經濟通通訊社 俞瑾）

