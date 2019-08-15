《法證攻防－黃集恩》恒指周三高開低走，僅升２１點

《法證攻防》美國周二（１３日）宣布將推遲對部分中國商品加徵關稅，名單中包括手機等

電子產品，並有望重啟兩國經貿對話。受此消息提振，美國三大股指周二大漲，美元兌人民幣亦

曾短暫見７元下方。恆指周三（１４日）隨外圍高開逾４００點，惟此後承接力不足，早盤回吐

逾３００點險守２５４００點。午後跌勢未止，收市前更曾倒跌，最低見２５２００點下方。周

三收市報２５３０２點，上漲２１點，成交金額近８４０億元。連挫多日的太古技術性反彈，惟

本地地產板塊仍壓沽，恆隆、長實等跌幅居藍籌股前列。恆指已回吐今年全部漲幅，若無法靠穩

２５３００點支撐位，短期有機會下試去年低點（２４６００點附近）。

騰訊（００７００）周三盤後發布半年業績，投資者憧憬盈喜，股價周三跑贏，最高曾見

１０天均線上方，惟此後升幅收窄，收市報３４０元，上漲１﹒８％。股價頸線位置牛皮多日，

上望重返５０天線機會，若看好，不妨留意騰訊認購２０７３７，行使價３８８元，２０２０年

２月４日到期，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅３０﹒３４％。

騰訊３４０元附近好淡爭持多日，暫未博出勝負。股價周三收陰燭，收在１０天均線下方。

大市氣氛仍弱，投資者可做兩手準備。如看淡，不妨留意騰訊認沽１５６４１，行使價３１５元

，２０１９年１２月３日到期，實際槓桿８﹒６倍，引伸波幅３０﹒９６％。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 黃集恩》

