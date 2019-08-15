《經濟通通訊社１５日專訊》聯康生物科技（００６９０）預期截至６月３０日止中期錄淨
溢利，而去年同期錄虧損約６３２２萬元。
該集團指轉虧為盈主因收益及毛利較去年同期增逾５７％及出售附屬公司、土地和物業權的
一次性收益所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
15/08/2019 07:57
【企業盈喜】聯康生物科技（００６９０）料中期轉虧為盈
《經濟通通訊社１５日專訊》聯康生物科技（００６９０）預期截至６月３０日止中期錄淨
溢利，而去年同期錄虧損約６３２２萬元。
該集團指轉虧為盈主因收益及毛利較去年同期增逾５７％及出售附屬公司、土地和物業權的
一次性收益所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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