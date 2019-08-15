【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４０﹒２７億，買建行騰訊沽澳優旭輝

《經濟通通訊社１５日專訊》中美貿易戰緩和，美國宣布將部分關稅加徵時間推遲至１２月

１５日實施，並有傳中方將按計劃下月赴美磋商，港股周三早上跟隨美股大幅高開４２９點後，

最多漲４３６點後升幅收窄。隨著友邦（０１２９９）及中移動（００９４１）等重磅股捱沽，

加上本地地產股連日受壓，港股午後一度倒跌８３點，全日低見２５１９７，再創逾七個月新低

，最終微升２０點，報２５３０２。



＊北水淨流入創逾兩個月新高＊



按額度計算，北水全日淨流入４０﹒２７億元人民幣，較周二（１３日）增加１２﹒６１億

或４５﹒５９％，為６月１１日以來最高。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行

（００９３９）、騰訊控股（００７００）和舜宇光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是澳

優（０１７１７）、旭輝控股（００８８４）和金蝶國際（００２６８）。

主板成交８３９﹒５６億元，與周二大致持平，其中港股通成交９６﹒５８億元，佔總成交

約１１﹒５％。



＊北水垂青建行騰訊＊



貿易戰露曙光，離岸人民幣曾大幅抽高逾千點子，建行錄５﹒７５億北水淨買入，騰訊周三

收市後發表中期業績，北水看好騰訊前景，獲３﹒９８億北水買入，股價升１﹒８％。舜宇光學

績後獲野村、富瑞調高目標價，股價大漲８﹒７％，約３﹒４北水淨流入該股。

澳優公布，中期純利按年跌逾２０％，不派息，遭１９４７萬北水淨沽出，股價亦跌

１﹒８％。旭輝中期少賺６﹒６％，股價升５﹒５％，但約１９１４萬北水流出該股。金蝶股價

漲５﹒４％，亦有１７７０萬元北水淨賣出。（ｂｎ）

