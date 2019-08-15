《日入而息》政府降經濟預測，財爺派糖１９１億，平保多賺６８％

《今天重點》﹡陳茂波稱經濟形勢嚴峻，全年實質經濟料僅增０－１％；推２７項免收費建

議，料收入減１５﹒７億元；經濟紓困措施開支１９１億，與政治壓力無關

；擬提升稅務寬免百分比，電費補貼及為學生提供津貼；現時所推紓困措施

較「全民派錢」更聚焦

﹡平保（０２３１８）中期純利按年升６８﹒１％，派息０﹒７５元人民幣；

平保上半年新業務價值按年升４﹒７％，淨投資收益升２６﹒２％

﹡澳優急瀉兩成後停牌，遭沽空機構殺人鯨指涉誇大銷售額達五成二；澳優

（０１７１７）回應殺人鯨資本報告：指控並不準確及具誤導性



《即日市況》﹡港股全日低開高收，報２５４９５升１９３點，成交額９６６億元



《深滬股市》﹡保險等板塊突然抽高護盤，滬綜指尾盤倒升０﹒２５％



《美元匯價》﹡美元走勢相對較強，歐元下望１﹒１０；歐元最新報１﹒１１５２╱５５，

日圓最新報１０５﹒８５╱８８



《公司業績》﹡平保（０２３１８）中期純利按年升６８﹒１％，派息０﹒７５元人民幣；

平保上半年新業務價值按年升４﹒７％，淨投資收益升２６﹒２％

﹡中國黃金（０２０９９）中期盈轉虧蝕２７４２萬美元

﹡兌吧（０１７５３）中期虧損擴至３﹒８２億元人民幣，派息９分

﹡利興（０００６８）中期虧損收窄至６８７３萬元，不派息

﹡華領醫藥（０２５５２）中期虧損收窄至２﹒３６億元人民幣，不派息

﹡利亞零售（００８３１）中期多賺２２﹒４％，派中期息６仙

﹡載通國際（０００６２）中期純利跌近２％，中期息０﹒３元



《公司資訊》﹡紀志宏獲准就任建行（００９３９）副行長

﹡恆新豐控股（０１９２０）公開超購逾１４倍，一手中籤率八成

﹡亞信科技（０１６７５）暫專注內地市場，貿易戰對業務無直接影響

﹡泓盈（０１７３５）控股權易手後，新大股東即押股

﹡信義玻璃（００８６８）再獲董清世增持９８萬股，持股量增至

１０﹒２４％

﹡皇冠環球（００７２７）出售十萬股國壽大健康股份，涉３４２００美元

﹡創科實業（００６６９）冀將中國產能佔比降至５０％；全年資本開支約

４億美元，產品加價不是首要考量

﹡渣打調低內地今明兩年經濟增長預測至６﹒２％

﹡華潤電力（００８３６）附屬發第二期債券，票面利率３﹒４％

﹡匯豐王冬勝稱平保（０２３１８）由始至終沒干預董事會決定

﹡遠大醫藥（００５１２）今年資本開支約逾２億，目標明年覆蓋７萬家藥店



《國企紅籌》﹡聯想集團（００９９２）料今年業務不受美國暫緩加徵關稅影響

﹡人保（０１３３９）首七個月壽險保費收入按年升２％至７４４億元人民幣

﹡中國人壽（０２６２８）首７個月保費收入按年升５﹒１１％

﹡中國財險（０２３２８）首七月保費收入按年升近１４％

﹡中煤（０１８９８）７月份商品煤銷量按年升５１％，產量升４５％

﹡四川成渝（００１０７）７月高速公路通行費收入按年升７﹒６２％



《神州民企》﹡澳優（０１７１７）急瀉兩成後停牌，遭沽空機構殺人鯨指涉誇大銷售額達

五成二；澳優回應殺人鯨資本報告：指控並不準確及具誤導性



《中國要聞》﹡小米手機表示第二款５Ｇ旗艦手機即將發布

﹡綠地控股組建沈陽城建集團，擬斥３００億人幣投資當地

﹡７月一線城市新樓價同比漲幅回落，環比漲幅擴大

﹡中原地產表示不論是環比還是同比，樓市淡季非常明顯

﹡易居表示７月內地４０城市土地庫存繼續上行

﹡路透測算表示７月７０城房價指數進一步放緩至年內新低

﹡中國首７月ＯＤＩ同比增３﹒３％，環比增２５﹒５％

﹡農業農村部首啟農村廁所革命，安排７０億元支持

﹡據報將全面推帶量採購，部分藥品全國性降價通道開啟

﹡摩根華鑫股權變更審批材料獲中證監接收

﹡汽車流通協會表示７月二手車交易量按年增６﹒７％

﹡人行增量續作４０００億ＭＬＦ，利率持平沒跟隨美減息

﹡統計表示地產信託「剎車」，消費金融跑馬圈地

﹡據報內地券商未出現整體下調兩融利率情況

﹡據報華為技術人員協助非洲政府監控國內政治對手

﹡北京推互聯網、金融等８個領域１９０項開放舉措

﹡上海交通委再查滴滴、美團，若拒不整改將下架Ａｐｐ

﹡上海票交所創設標準化票據，首期規模最高達５億人幣

﹡中消協表示上海迪士尼搜包有損人格權

﹡硅產業中止科創板上市申請，祥生醫療恢復申請

﹡上海推４０條措施促進服務業開放

﹡關稅稅則委員會表示美加徵關中方不得不採取反制措施



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，報１０３２７﹒１３點



《其他消息》﹡團結香港基金提出９項建議，加快增土地發展流程

﹡陳肇始稱已停止活豬由深圳清水河中轉站來港

﹡戴耀廷獲准保釋，上訴案定於明年２月聆訊

﹡金管局表示港元人民幣互換協議大部分時間處備用狀態，目前無被動用；第

二季信用卡應收帳增２％，撇帳率升至０﹒３９％

﹡鄭若驊發網誌表示已與不同法律界人士會面聽對社會看法

﹡李美嫦將接替黃灝玄出任財庫局常任秘書長，９月１０日履新

﹡陳茂波稱經濟形勢嚴峻，全年實質經濟料僅增０－１％；推２７項免收費建

議，料收入減１５﹒７億元；經濟紓困措施開支１９１億，與政治壓力無關

；現時所推紓困措施較「全民派錢」更聚焦

﹡擬提升稅務寬免百分比，電費補貼及為學生提供津貼

﹡上半年香港商品整體出口貨量按年下跌５﹒２％

﹡深股通額度全日用１０﹒３億元；滬股通額度全日流走４﹒３億元，陸股通

淨買入１﹒４億



《修例風暴》﹡中國民航局表示國泰按時報送機組人員信息並符合要求

﹡日本外務省對香港發出旅遊警示，９７年回歸以來首次

﹡王冬勝稱金融界應團結一致，維護港國際金融中心地位

﹡呂志和稱為示威變成暴亂傷感，呼籲政府各界理性對話

﹡佩洛西批警方濫暴，將展開《香港人權民主法案》立法

﹡袁國勇籲政府設獨立調查委員會查明真相後考慮再特赦

﹡梁卓然指案件檢控進度快慢視乎警員所呈證供等因素

﹡警方就原訂周六舉行的「光復紅土」遊行發反對通知書；警方被指於深水埗

亂放催淚彈，警：別無選擇；昨共發３５枚催淚彈及１枚橡膠子彈，拘１７

人；用鐳射筆照警等同襲警可判監兩年

﹡成龍央視受訪表示愛國家愛香港，冀香港盡快恢復安寧

﹡中國法律專家表示人大常委會有權頒布香港實施緊急狀態

﹡民間記者會表示唯有切實處理五大訴求才能挽回國際信心

﹡網上發起「全民撳錢」，陳茂波稱銀行至下午未見異常

﹡怡和發聲明譴責暴力，籲各界同努力恢復社會和平秩序

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