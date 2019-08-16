《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５７９．３９ 升 ９９．９７點╱０．３９％
標普５００ ２８４７．６０ 升 ７．００點╱０．２５％
納斯達克 ７７６６．６２ 跌 ７．３２點╱０．０９％
倫敦富時１００ ７０６７．０１ 跌 ８０．８７點╱１．１３％
法蘭克福ＤＡＸ １１４１２．６７ 跌 ７９．９９點╱０．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２３６．９３ 跌 １４．３７點╱０．２７％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０６．０９，歐元兌美元１．１１１０
16/08/2019 07:48
《日出而作》美零售銷售勝預期，美三十年期債息創新低，美股反彈
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５７９．３９ 升 ９９．９７點╱０．３９％
標普５００ ２８４７．６０ 升 ７．００點╱０．２５％
納斯達克 ７７６６．６２ 跌 ７．３２點╱０．０９％
倫敦富時１００ ７０６７．０１ 跌 ８０．８７點╱１．１３％
法蘭克福ＤＡＸ １１４１２．６７ 跌 ７９．９９點╱０．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２３６．９３ 跌 １４．３７點╱０．２７％
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