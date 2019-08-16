《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅如何定價？

《窩輪匯智》上周教過大家如何用「計算機」模擬引伸波幅對輪價的影響，從而找到最能配

合自己策略的產品。

本周繼續講解影響引伸波幅定價的因素。

引伸波幅是指市場對後市波動性預期的高低，就以指數為例，參考恆指波幅指數過去半年的

表現，低位見１４，高位則於近日造出高達２７的位置，值得一提，此值是以年計的波動值。一

般來說，若想將此值轉化成每天的波動值，投資者可簡單將波幅指數除以１６，便可粗略估算到

。以恆指波幅指數１４為例，即預視每天少於１％的波幅，而若以２７計算，即單日波幅約為

１﹒６％。

那麼，為結構性產品定價時，為何不同發行人的引伸波幅訂價會有異？發行人是如何決定產

品的引伸波幅水平？

根據港交所的《常見問題》，引伸波幅是發行人的定價公式中不可直接觀察的主要參數。然

而，發行人可按以下基準估計引伸波幅，包括︰掛？資產的歷史波幅、上市及場外交易期權的引

伸波幅及發行人的市場預期及發行有關結構性產品費用。受不同發行人的估算及對沖成本影響，

引伸波幅定價亦因此各異。

因此，為方便投資者，除了上面所述的「計算機」功能，我們網站特別為用家提供「每變動

１個波幅點對股證之影響（港元）」的數據，讓投資者粗略估計每個波幅點變化對輪價的影響，

有助比較不同產品對引伸波幅變化的敏感度。留意的是，此敏感度是隨時間過去、正股股價及波

幅水平變化而有所不同。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

