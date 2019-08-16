【企業盈警】天津津燃（０１２６５）料中期利潤大幅下降

《經濟通通訊社１６日專訊》天津津燃公用（０１２６５）發盈警，截至２０１９年６月

３０日止六個月，預期中期利潤將按年大幅下降。

公司解釋，這是因為上半年公司所轄區域房地產市場相對疲軟，新落成地產項目較少，導致

市場對接駁管道燃氣服務的需求下降，燃氣接駁工程類項目收入繼而錄得下跌。

另外，公司今年決定加強安全設施維護工作，加上今年從第一季開始進行安全設施維護工作

，故天然氣安全生產費的按年支出增加。

公司預期將於８月底發布中期業績。（ａｌ）

