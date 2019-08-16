《經濟通通訊社１６日專訊》天津津燃公用（０１２６５）發盈警，截至２０１９年６月
３０日止六個月，預期中期利潤將按年大幅下降。
公司解釋，這是因為上半年公司所轄區域房地產市場相對疲軟，新落成地產項目較少，導致
市場對接駁管道燃氣服務的需求下降，燃氣接駁工程類項目收入繼而錄得下跌。
另外，公司今年決定加強安全設施維護工作，加上今年從第一季開始進行安全設施維護工作
，故天然氣安全生產費的按年支出增加。
公司預期將於８月底發布中期業績。（ａｌ）
16/08/2019 08:42
【企業盈警】天津津燃（０１２６５）料中期利潤大幅下降
《經濟通通訊社１６日專訊》天津津燃公用（０１２６５）發盈警，截至２０１９年６月
３０日止六個月，預期中期利潤將按年大幅下降。
公司解釋，這是因為上半年公司所轄區域房地產市場相對疲軟，新落成地產項目較少，導致
市場對接駁管道燃氣服務的需求下降，燃氣接駁工程類項目收入繼而錄得下跌。
另外，公司今年決定加強安全設施維護工作，加上今年從第一季開始進行安全設施維護工作
，故天然氣安全生產費的按年支出增加。
公司預期將於８月底發布中期業績。（ａｌ）
|國際動態16/08/2019
直布羅陀法庭 終放行伊朗油輪
|生財有道15/08/2019
【紓困措施】財爺「派糖」開支191億 一文睇晒七項措施
|生財有道15/08/2019
【ＱＱ績後】股王遭多家大行降目標價 大和：被拋售時為吸納時機
|FOCUS15/08/2019
【FOCUS】倒掛衰退論真真假假 人幣資產未宜太看淡
|生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
|生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰