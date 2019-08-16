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16/08/2019 08:42

【企業盈警】百福控股（０１４８８）料中期虧損大幅增加

　　《經濟通通訊社１６日專訊》百福控股（０１４８８）發盈警，截至２０１９年６月３０日
止六個月預期虧損按年大幅增加。
　　公司解釋，這是因為上年發行可換股債券，且未全部轉換產生較大利息費用。另外，公司參
股的餐飲品牌（和合穀、新辣道）由於體量限制，並處於高速成長期，同時為長期增長擴大規模
，探索新模式等階段性投入較大，整體尚未能貢獻利潤，甚至產生虧損。
　　公司預期於本月２６日或前後刊發中期業績。（ａｌ）

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