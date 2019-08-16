【企業盈警】國電科環料中期錄得最多１﹒７億人幣稅前虧損

《經濟通通訊社１６日專訊》國電科環（０１２９６）發盈警，預期截至２０１９年６月

３０日止六個月，稅前虧損按年擴大，虧損將界乎１﹒４億至１﹒７億元人民幣。

公司解釋，這是因為期內市場競爭激烈，導致風機產品售價不斷降低，風電產品及服務銷售

收入、毛利亦隨之下降。

公司預期將於８月底發布中期業績。（ａｌ）

