《經濟通通訊社１６日專訊》國電科環（０１２９６）發盈警，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，稅前虧損按年擴大，虧損將界乎１﹒４億至１﹒７億元人民幣。
公司解釋，這是因為期內市場競爭激烈，導致風機產品售價不斷降低，風電產品及服務銷售
收入、毛利亦隨之下降。
公司預期將於８月底發布中期業績。（ａｌ）
16/08/2019 08:57
【企業盈警】國電科環料中期錄得最多１﹒７億人幣稅前虧損
《經濟通通訊社１６日專訊》國電科環（０１２９６）發盈警，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，稅前虧損按年擴大，虧損將界乎１﹒４億至１﹒７億元人民幣。
公司解釋，這是因為期內市場競爭激烈，導致風機產品售價不斷降低，風電產品及服務銷售
收入、毛利亦隨之下降。
公司預期將於８月底發布中期業績。（ａｌ）
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