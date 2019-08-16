【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１６日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨
「低水」。港鐵公司（０００６６）派中期息２５仙，可以股代息，將於下周三（２１日）除息
。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －
萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －
大灣區投資（０２６１） 二十合一 ２１╱０８ － －
羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －
蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －
科地農業（０８１５３） 四十合一 ２６╱０８ － －
南華金融（００６１９） 二供三， ２７╱０８ ２９╱８－４╱９ ４╱１０
供股價４２仙
卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －
新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９ － －
五龍電動車（０７２９） 二十合一 ０５╱０９ － －
中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱０９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０
供股價２８仙
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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恆生銀行（０００１１） 第二次中期息１﹒４元 １６╱０８
港鐵公司（０００６６） 中期息２５仙，可以股代息 ２１╱０８
中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８
特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８
九倉置業（０１９９７） 中期息１﹒１元 ２２╱０８
萬洲國際（００２８８） 中期息５仙 ２６╱０８
港交所 （００３８８） 中期息３﹒７２元，可以股代息 ２７╱０８
電能實業（００００６） 中期息７７仙 ２９╱０８
中移動 （００９４１） 中期息１﹒５２７元 ２９╱０８
長江基建（０１０３８） 中期息６８仙 ３０╱０８
長和 （００００１） 中期息８７仙 ０２╱０９
中電控股（００００２） 第二期中期息６３仙 ０２╱０９
長實集團（０１１１３） 中期息５２仙 ０２╱０９
創科實業（００６６９） 中期息４５仙 ０３╱０９
太古Ａ （０００１９） 中期息１﹒３５元 ０４╱０９
恆隆地產（００１０１） 中期息１７仙 １０╱０９
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（ｅｃ）