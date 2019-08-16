《經濟通通訊社１６日專訊》署名「李嘉誠」的「一個香港市民」，今日在全港多份報章刊
登兩款全版廣告，一款廣告內容說：「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘。』」
另一款廣告內容則以反暴力為主題，寫有：「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義，止息
怒憤」，及「愛中國，愛香港，愛自己」和「愛自由，愛包容，愛法治」字句。
該名署名「李嘉誠」的市民，與已退休的長和（００００１）資深顧問李嘉誠姓名相同。
（ｅｃ）（ｚｚ）
16/08/2019 08:56
【修例風暴】市民「李嘉誠」報章廣告：「黃台之瓜，何堪再摘」
《經濟通通訊社１６日專訊》署名「李嘉誠」的「一個香港市民」，今日在全港多份報章刊
登兩款全版廣告，一款廣告內容說：「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘。』」
另一款廣告內容則以反暴力為主題，寫有：「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義，止息
怒憤」，及「愛中國，愛香港，愛自己」和「愛自由，愛包容，愛法治」字句。
該名署名「李嘉誠」的市民，與已退休的長和（００００１）資深顧問李嘉誠姓名相同。
（ｅｃ）（ｚｚ）
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