《經濟通通訊社１６日專訊》恆新豐控股（０１９２０）今日首掛，開報０﹒１７１元，比
上市價０﹒２元低出１４﹒５％，每手１００００股帳面虧損２９０元。（ｅｃ）
16/08/2019 09:22
《新股掛牌》恒新豐控股首掛開０﹒１７１元，低上市價近１５％
《經濟通通訊社１６日專訊》恆新豐控股（０１９２０）今日首掛，開報０﹒１７１元，比
上市價０﹒２元低出１４﹒５％，每手１００００股帳面虧損２９０元。（ｅｃ）
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