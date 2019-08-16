《專家之言－張穎群》港股續尋底，需利好消息企?二萬六始展升勢

《專家之言》美股本周二（１３日）早段小幅低開，隨後中美雙方官員公布，已經就貿易問

題展開電話談話，也準備好稍後繼續會談。華府表示，總統特朗普安排去９月初加徵關稅新措施

，推遲至１２月１５日實行，並修改部分內容。

消息刺激當日美股急速反彈，道指最多升５１９點，最終收漲３７２點報２６２７９點。然

而，本周三（１４日），美國２年期及１０年期孳息倒掛，為２００７年６月以來首次，顯示美

國經濟可能正走向衰退，道指單日急挫８００點或３﹒１％，報２５４７９點。



＊全球經濟齊轉差，孳息曲線齊倒掛＊



全球多國債券市場出現孳息率曲線倒掛的情況，當中以美國、日本及德國最為明顯。由於三

國皆為全球最重要的工業大國，同時出現孳息曲線倒掛這等情況，是全球金融市場上未曾出現過

。這意味著環球經濟衰退的問題，巳漸見明顯。如情況再惡化，將會是經濟增長出現大幅倒退的

時候。近期大幅減息後的新西蘭，國債孳息未能止跌回升，下滑速度比減息前還要快，已逐步反

映出，減息已不能避免衰退或挽救經濟。

美股標普５００成分股，大部分所公布的第二季度業績接近市場預期，而個別別強勢企業，

盈利表現也只是輕微增長，情況稍見轉弱，特別是科網板塊。市場在年初估計第四季內盈利增長

是９﹒５％，但到目前為止，已下調至僅１﹒７％增長。因此，有投資者已逐步沽出科技股，而

轉而投資勢頭稍好一點的公用股和消費品股票等。



＊數據疲弱見憂慮，下行風險添壓力＊



人民銀行公布７月份金融數據，廣義貨幣供應量Ｍ２按年上升８﹒１％，升幅略差過預期的

８﹒４％及６月份的８﹒５％。新增人民幣貸款１﹒０６萬億元人幣，同樣低於預期的１﹒２５

億元人幣及６月份的１﹒６６萬億元。而社會融資規模增量為１﹒０１萬億元人幣，比６月份２

﹒２６億元人幣大減五成半，更遠低於預期的１﹒６２萬億元人幣。數據反映內地經濟下行風險

壓力持續，加上人民幣貶值問題，短期內人行降準或減息機會不大，但仍可以借助中期借貸便利

（ＭＬＦ）或定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）調整。

中證監為加大開放金融市場，推出多項�鬆融資融券措施。首先取消融資擔保比例的

１３０％限制，清晰地指明，除現金、股票及債券外，仍然可以容許證券公司認可的其他證券資

產作為附加擔保。同時將現有可融證券由９５０隻增加至１６００隻。政策主要的目的在提升Ａ

股市場之流動性。內地結算所日前公布７月份債券託管數量，由境外投資管理公司在結算內所託

管之債券比６月份增加５３４億元人民幣至接近１﹒７萬億元人民幣。更連續８個月增持中國債

券。到現時為止，合共持有超過兩萬億元債券。外資機構的增持，更有利於提升債券市場之認受

性，更可以多方面推動發展，為雙方尋找更有深度的回報。唯要留意資本流動及風險管理的問題

。



＊股價５２周新低，匯控料再續尋底＊



港股本周一（１２日）跟隨Ａ股市場造好而反彈，曾重上２６０００關口，高見

２６０６６。由於市況持續波動，香港ＥＴＦ或互惠基金有超過３５億元資金淨流出，為連續

１４個星期撤走資金，累計金額高達１８４﹒４億元。但北水流入則見洶湧，上星期再流入資金

１１４億元，連續第１３周淨流入，累計更超過８７１﹒５億元。

然而，近日市況的不穩定，投資者憂慮經濟表現，內地公布金融數據差過預期，港股昨日（

１５日）受累美股重挫拖累，恆指跌穿２５０００關口，低見２４８９９創出今年初以來低位，

其後出現反彈。目前，大市需要有重大利好消息支持而企?在２６０００以上，始可以再言升勢

，否則再續尋底吧，投資者增持現金在手，等待機會吧。

匯控（００００５）自上星期一（５日）公布中期業績後，相繼有多名高層辭職，拖累股價

連跌多日。有投資者看淡前景，造就沽空比率曾高達４成。整體港股續呈弱勢，匯控連同傳出多

個不利消息，股價連日受挫，昨日低見５５﹒８０元，創出５２周新低之外，更是逾兩年低位。

匯控似見超值，但昨日所見僅是小量買盤支持，相信會再續尋底。

《華盛証券 張穎群》

