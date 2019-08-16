【企業盈喜】叙福樓（０１９７８）料中期盈利大增，收益增加

《經濟通通訊社１６日專訊》叙福樓（０１９７８）公布截至２０１９年６月３０日止之中

期業績，公司純利較去年同期錄得大幅增長，主要受到今年上半年收益增加，以及上半年錄得有

關出售公司之三間間接全資附屬公司的一次性出售收益。

有關集團中期業績將於本底前刊登。（ｕｌ）

