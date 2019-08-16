【嚟緊炒Ｄ乜】眾安在綫虧轉盈終見起色，炒中期業績博上２０元

《嚟緊炒Ｄ乜》近期大市受本地政治因素影響，恆指轉勢向下，部分藍籌及個股都隨市大跌

，不過本月多家將公布中期業績的個股備受關注，業績有望利好股價。當中眾安在綫

（０６０６０）（下稱「眾安」）早前發出盈喜，預料中期虧轉盈，而該股股價目前正處於低位

，故宜在現價部署，在績前吼低買入，望在逆市中博賺一至兩成升幅。

眾安主要在內地從事互聯網保險業務，提供多種財險，其業務一般都在線上，故有部分投資

者將眾安歸類為新經濟股，但亦有不少投資公司視之為內險股。不過作為投資者，應基於眾安的

新經濟業務特點作出投資，還是保守地從內險角度分析其基本面呢？毫無疑問盈利能力才是評估

投資與否的最大因素。



＊中期發放盈喜，基本因素好轉＊



眾安上月底發盈喜，預期截至今年６月底止中期錄得淨利潤，惟去年同期淨虧損近６﹒５６

億人民幣，不過這可是非常難能可貴的成績，因為回顧眾安過去兩年的成績可謂慘不忍睹。眾安

於２０１７年９月來港上市，上市前業績維持錄得淨利潤，而上市首年度錄得逾９﹒９７億元人

民幣虧損，這亦是該股掛牌後不斷反覆向下的原因。不過，惡夢沒有在２０１８年終止，眾安上

年於低基數下仍錄得近１７﹒４４億元人民幣虧損，令股價再度急挫，故此２０１９年中期虧轉

盈對眾安而言絕對是轉捩點。

眾安解釋，中期業績出現改善是因為期內實現總保費穩健增長之餘，綜合成本進一步改善，

同時受益於內地Ａ股市場表現良好，投資收益增加，這亦可以從公司日前公布首７個月原保險保

費收入按年升近兩成至約７３﹒２８億元人民幣中可見。雖然上述因素未必能夠說服投資者，相

信公司於第三季業績繼續向好。據眾安與大股東螞蟻金服早於４月達成的修訂協議，眾安需向螞

蟻金服支付的平台服務費大幅增加，２０１９年服務上限由約７﹒７億元人民幣增至

１１﹒４１億元人民幣，這是因為眾安透過螞蟻金服平台賺取的收入增加，故此需要支付按收入

調整的服務費，這亦意味眾安下半年透過螞蟻金服產生的收入或有爆破性增。如果以２０１８年

產生約２４﹒４億元人民幣按比例推測，今年眾安和螞蟻金服合作產生的保費按年增長可逾一倍

至達４９億元人民幣，並最快於第三季起入帳，故可見眾安在今年下半年的投資價值。

不過，市場最擔心的因素始終是高層人事變動，眾安行政總裁今年已兩度換馬，由陳瑋到陳

勁，由陳勁到姜興，再加上副總經理吳逖、汽車事業群負責人王禹等人離職，不得不令市場擔心

眾安業務、政策的持續性。不過，陳勁並非徹底離開眾安，而是繼續擔任執董等職務，故不存在

高層在公司上市後套現離場的說法。再者，姜興成為繼任者早已有跡可尋，在去年業績發佈會上

，他與陳勁首次以聯席首席執行官身份露面，加上姜興曾任職阿里巴巴和螞蟻金服，或可驅使眾

安及螞蟻金服有更多發展，繼而有更好的盈利表現。



＊大摩野村唱好，摩通看重未來＊



各大投資銀行對眾安的前景都存在分歧，當中大摩就將眾安歸類為內險，於上月下旬發表的

研究報告中，該行指受Ａ股回報強勁、去年退稅、今年有效稅率較低等因素推動，內險股中期將

有大幅增長，財產和意外傷害保險的收益亦會有改善，眾安亦會受惠。不過該行又指，由於產險

企業積極投資，相信總保費增長較少波動，但承保利潤仍可能有所下跌，故下調眾安目標價至３

０元，維持「增持」評級。

野村與大摩看法相似，該行在上月中發表的研究報告中指，財產和意外傷害保險在第二季的

綜合比率較首季有改善，但遜於去年同期，料行業綜合比率將由第三季起按年有改善。雖然該行

在產險板塊上首選中國財險（０２３２８），但亦繼續給予眾安「買入」評級，目標價

３１﹒６１元。

不過，摩通就相對看淡，如果基於中期表現的預計，該行認為眾安的收入增長正按年下跌，

保費收入增長亦在上年停滯於１５％，雖然這並非增長放緩，但眾安的確宜減少風險回報低、耗

資大的消費金融產品。該行又指，眾安應該透過減少負債，處理資產負債表上的風險。不過摩通

亦對眾安的科技發展持正面看法，因為公司是少數向外發展的內險，並與各國企業如東南亞叫車

公司Ｇｒａｂ、新加坡旅遊保險公司ＮＴＵＣ Ｉｎｃｏｍｅ、日本保險公司Ｓｏｍｐｏ合作，

加上眾安在香港獲批虛擬銀行牌照，相信中期自新科技的收入將增加，維持「中性」評級。



＊兩年屢創新低，現價低位買入＊



眾安上市以來股價表現都不太理想，由上市價５９﹒７元跌至現價約１７元水平，相信投資

者對該股亦沒有太大信心，故眾安較適宜作炒波幅之用，同時不宜作長線持有，因為其股價正在

尋底，未有跡象顯示已跌至最低位。除上市後不久出現上升裂口外，眾安整體走勢都反覆向下，

不過「有危亦有機」，眾安亦不斷出現反彈浪，最近一次由３月底近２５﹒６元開始反覆向上，

直至近４月中達３１﹒６５元，升幅接近兩成四，可見炒作眾安並非無利可圖。

波浪理論一般會用作估計升跌浪的出現，但其「八浪模型」並不能套用於眾安之上，因為目

前眾安走勢上只跌難升。不過，從理論層面而言，只要該股跌穿投資者們的心理關口時，隨著積

極投資者買入股份，反彈就會隨之出現，而在５月開始的跌浪中，眾安在２２元位置徘徊並出現

爭持，故可推測該價位曾是心理關口，而由上周二（６日）開始，眾安於現價約１７元位置再出

現爭持，故相信是投資者們最新的心理關口。

在技術指標方面，眾安最近一次收復短期平均線已是發盈喜的時候，其餘時間都各主要平均

線之下，故可推測如果眾安能夠企穩十天、廿天線時，相信股價就會轉勢向上。另外，１４天

ＲＳＩ由上市至今未曾到達超買或超賣區，而目前ＲＳＩ向上的走勢正與股價向下形成底背馳，

亦意味股價可能會轉勢向上，故在部署上現價近１６﹒５至１７元位置已經可以買入，短期上望

廿天線近１８元。另外，建議投資者在眾安本月２６日公布中期業績公布前作出買入，博股價有

機會如公布盈喜後觸及５０天線近２０元位置。如果投資者看好眾安的中期表現，亦可待績後各

大行對眾安的目標、評級作出調整後再作部署。（撰文：盧逸文）



表列眾安在綫（０６０６０）近年主要業績數據：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收入 ９６﹒１０億 ５５﹒８３億 ３４﹒１３億

（＋７２﹒１％） （＋６３﹒６％） （＋３６﹒０％）



稅前盈虧 （１８﹒１０億） （１０﹒０２億） ０﹒１３億

（虧損增） （盈轉虧） （－７８﹒２％）



股東應佔盈虧 （１７﹒４４億） （９﹒９７億） ０﹒０９億

（虧損增） （盈轉虧） （－７８﹒８％）



股息 ╱ ╱ ╱

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註：年結日為１２月３１日





表列內險股、新經濟股、眾安在綫（０６０６０）股價表現、市盈率、股息率表現：



股價表現（％）

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股份（編號） 去年第四季以來 今年以來 次季以來 本月以來

（％） （％） （％） （％）

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內險股：

中國太平（００９６６） －２９﹒２１ －９﹒５３ －１６﹒９１ －１１﹒６０

新華保險（０１３３６） －６﹒４７ ＋１３﹒４９ －１２﹒３３ －１２﹒７２

中人保 （０１３３９） －１３﹒２１ －２﹒８４ －９﹒０１ －９﹒０６

中再保 （０１５０８） －１７﹒４９ －２０﹒１３ －２３﹒０８ －９﹒４２

中國平安（０２３１８） ＋１４﹒８１ ＋３２﹒３２ ＋３﹒６８ －３﹒８５

中國財險（０２３２８） －３﹒５９ ＋１１﹒８０ －０﹒０１ －８﹒１１

中國太保（０２６０１） ＋１１﹒６６ ＋３４﹒４０ ＋９﹒４０ －３﹒７１

中國人壽（０２６２８） ＋１﹒６０ ＋ ８﹒６４ －１４﹒５２ －１１﹒２７



新經濟股：

閱文集團（００７７２） －５０﹒１０ －３２﹒４０ －３３﹒２０ －２２﹒１９

美圖公司（０１３５７） －６２﹒７７ －６﹒８５ －４４﹒７２ －１１﹒６９

小米集團（０１８１０） －４１﹒８７ －３０﹒２６ －２０﹒８３ －０﹒４４

平安好醫生（０１８３３）－２６﹒５８ ＋３９﹒１３ －１３﹒３２ ＋１３﹒１１

美團點評（０３６９０） －３﹒３５ ＋５１﹒３７ ＋２５﹒６１ ＋ ３﹒９１

映客 （０３７００） －５７﹒６２ －４３﹒００ －４１﹒５４ －２２﹒９７

眾安在綫（０６０６０） －４６﹒７３ －３２﹒０６ －３９﹒６５ －３﹒８４

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股指：

恆生指數 －７﹒５１ －０﹒５６ －１１﹒５４ －７﹒４８

國企指數 －９﹒４７ －１﹒４９ －１２﹒３５ －６﹒５７

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註：資料截至８月１６日中午收市



市盈率（倍）及股息率（％）

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股份（編號） 市盈率 預測市盈率 股息率 預測股息率

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內險股：

中國太平（００９６６） １０﹒５０ ７﹒８７ ０﹒５２ １﹒３９

新華保險（０１３３６） １２﹒１１ ８﹒８６ ２﹒６３ ３﹒５５

中人保 （０１３３９） ９﹒００ ６﹒００ １﹒７８ ２﹒２２

中再保 （０１５０８） １２﹒４５ ８﹒４３ ２﹒９０ ４﹒４６

中國平安（０２３１８） １３﹒３７ １１﹒４８ ２﹒３０ ２﹒６３

中國財險（０２３２８） １１﹒０９ ８﹒４６ ３﹒７０ ４﹒８７

中國太保（０２６０１） １４﹒６２ １１﹒９５ ３﹒６１ ４﹒９８

中國人壽（０２６２８） ４１﹒１０ １０﹒７０ １﹒０５ ３﹒３９



新經濟股：

閱文集團（００７７２） ２１﹒７９ １５﹒０７ － －

美圖公司（０１３５７） － － － －

小米集團（０１８１０） ９﹒５８ １６﹒６６ － －

平安好醫生（０１８３３） － － － －

美團點評（０３６９０） － － － －

映客 （０３７００） １﹒３１ ２﹒３２ － －

眾安在綫（０６０６０） － － － －

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註：資料截至８月１６日中午收市

