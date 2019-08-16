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即市新聞

16/08/2019 09:22

港股牛皮低開１０點報２５４８４點，國指升１點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚道指成分股走勢分歧，惟道指仍維持高收，亞洲股市今早
普遍下跌，日經跌４２點，首爾指數軟２５點。港股今早表現牛皮，恆指僅低開１０點，內險股
股有追捧，平保（０２３１８）升逾１％，另外中資電訊延續昨日升勢，聯通（００７６２）及
中移動（００９４１）高開逾２％及１％。恆生指數開報２５４８４點，跌１０點或跌０﹒０４
％，主板成交１６﹒９６億元。國企指數報９９０５點，升１點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７９％，報５６﹒３５元；港交所
（００３８８）跌０﹒３４％，報２３７﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒９７％，報
３２７﹒２元；中移動（００９４１）升１﹒２９％，報６６﹒９５元；友邦保險（０１２９９
）升０﹒２７％，報７５元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒９１元　　　跌１﹒１７％
　　恆生銀行（０００１１　　１６６﹒１０元　　　跌１﹒１３％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒５８元　　　跌１﹒０８％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒１１元　　　跌０﹒９８％
　　騰訊控股（００７００）　３２７﹒２０元　　　跌０﹒９７％

　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒００元　　　升２﹒３０％
　　長江基建（０１０３８）　　５５﹒３０元　　　升１﹒４７％
　　中國移動（００９４１）　　６６﹒９５元　　　升１﹒２９％
　　中銀香港（０２３８８）　　２６﹒４０元　　　升１﹒１５％
　　中國平安（０２３１８）　　８８﹒２０元　　　升１﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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