港股牛皮低開１０點報２５４８４點，國指升１點

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚道指成分股走勢分歧，惟道指仍維持高收，亞洲股市今早

普遍下跌，日經跌４２點，首爾指數軟２５點。港股今早表現牛皮，恆指僅低開１０點，內險股

股有追捧，平保（０２３１８）升逾１％，另外中資電訊延續昨日升勢，聯通（００７６２）及

中移動（００９４１）高開逾２％及１％。恆生指數開報２５４８４點，跌１０點或跌０﹒０４

％，主板成交１６﹒９６億元。國企指數報９９０５點，升１點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７９％，報５６﹒３５元；港交所

（００３８８）跌０﹒３４％，報２３７﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒９７％，報

３２７﹒２元；中移動（００９４１）升１﹒２９％，報６６﹒９５元；友邦保險（０１２９９

）升０﹒２７％，報７５元。



恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國旺旺（００１５１） ５﹒９１元 跌１﹒１７％

恆生銀行（０００１１ １６６﹒１０元 跌１﹒１３％

中石化 （００３８６） ４﹒５８元 跌１﹒０８％

中信股份（００２６７） ９﹒１１元 跌０﹒９８％

騰訊控股（００７００） ３２７﹒２０元 跌０﹒９７％



中國聯通（００７６２） ８﹒００元 升２﹒３０％

長江基建（０１０３８） ５５﹒３０元 升１﹒４７％

中國移動（００９４１） ６６﹒９５元 升１﹒２９％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒４０元 升１﹒１５％

中國平安（０２３１８） ８８﹒２０元 升１﹒１５％

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（ｕｌ）

