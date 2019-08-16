《盤後部署》中美貿戰陰霾疊加本港政局因素，恒指下周或穿二萬五

《經濟通通訊社１６日專訊》市場隔晚（１４日）繼續憂慮債息倒掛問題，中美貿易戰前景

未明朗，拖累美股尾段升幅收窄，道指最終僅升７９點。港股今早亦表現牛皮，僅低開１０點，

報２５４８４點，及後跌幅不斷擴大，最多曾挫１８１點，報２５３１４點。

不過，市場憧憬中美元首短期內會展開對話，港股由跌轉升，午後醫藥股在放榜前夕繼續有

追捧，加上本地地產股繼續反彈，帶動港股最多曾漲３０３點，報２５７９８點，一度升破十天

線（約２５７８２點），最終恆指全日走高２３８點或０﹒９４％，報２５７３４點，十天線得

而復失。主板成交９１５﹒０２億元，較上日少逾５％。

國指收報９９６４，升６０點或０﹒６１％。

Ａ股方面，上證綜指收報２８２３點，升８點或０﹒２９％。深成指收報９０６０點，漲

５１點或０﹒５７％，兩市成交４３０２億元人民幣。



＊世貿維持原判中國反制有理，人民幣潛在跌幅達一成＊



世界貿易組織隔晚（１５日）公布最終裁決，維持原判不變，裁定美國針對一系列中國進口

商品加徵關稅屬於「不當行為」，是次決定將對中美貿易戰有關鍵性影響，因為中國正打算對美

國加徵新關稅作出反擊，而該決定間接給予中國進行正當制裁的機會。美方亦回應最終裁決指世

貿調查無效，上訴機構未正確解釋法律，而中國依然持續違反世貿規定的補貼稅協議，其國營企

業出口價格不實。不過，就在世貿公布判決之前，特朗普又再揚言要退出世貿，而如果美國決定

退出世貿，未來要解決貿易戰紛爭將會難上加難。

在貿易戰陰霾下，美銀美林亦看淡人民幣的未來走勢。該行環球研究部發表報告，中美貿易

戰已經拖延逾一年，目前正醞釀變成一場貨幣戰爭，人民幣有潛在三個走勢。如果兩國決定展開

全面貿易戰，由於中國從美國進口的產品，僅佔美國從中國進口的三分一，中方可能將人民幣貶

值１０％作反擊。如果兩國繼續拖延，人民幣匯率將保持不變。而如果意外地達成協議，人民幣

亦只會適度走高，並受到限制。人民幣上周首次跌穿七算，如果再重挫相信對中港兩地股市都會

造成回吐壓力。



＊政局不穩料繼續影響恆指走勢，最差或再下試二萬五＊



港股全周再次先跌後回，估計下周恆指走勢亦難以脫離這個模式，因周末將至本港遊行示威

活動又會再次升溫，而由上月第三周開始，周一都必定在憂慮本港政局不穩下出現跌幅，故此下

周初再上試二萬六關口的機會不大。

另外，美國國家安全顧問博爾頓警告，中國要小心處理本港示威活動，不要製造新的天安門

事件，言論或已觸動中央，中美關係可能進一步惡化，港股下周出現回吐機會大。在技術指標上

，目前保力加通道均有向下跡象，反映下跌壓力仍未消除。而１４天ＲＳＩ亦已脫離２０以下的

超賣區，反映恆指未必再有反彈動力，故此推測下周初恆指有機會再下試２５５００點，繼而再

下試二萬五關口。（ａｌ）（ｚｚ）

