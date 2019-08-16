《經濟通通訊社１６日專訊》墨西哥央行自２０１４年６月以來首次減息，將隔夜銀行間利
率調低２５個點子至８％，因通脹放緩兼且經濟增長放緩。。這引發未來可能進一步寬鬆貨幣政
策的預期。
大部分市場人士預期，墨西哥央行此次將保持利率不變，墨西哥披索兌美元一度下跌０﹒４
％至１９﹒７６披索，但迅速反彈。（ｍｎ）
16/08/2019 09:20
《外地經濟》墨西哥央行５年來首度減息，因通脹放緩及經濟欠佳
《經濟通通訊社１６日專訊》墨西哥央行自２０１４年６月以來首次減息，將隔夜銀行間利
率調低２５個點子至８％，因通脹放緩兼且經濟增長放緩。。這引發未來可能進一步寬鬆貨幣政
策的預期。
大部分市場人士預期，墨西哥央行此次將保持利率不變，墨西哥披索兌美元一度下跌０﹒４
％至１９﹒７６披索，但迅速反彈。（ｍｎ）
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