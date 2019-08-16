【減息將至】美國明尼亞波利斯聯儲：傾向支持進一步減息

《經濟通通訊社１６日專訊》美國明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利稱，經濟及金融市場對經

濟前景發出的訊號好壞參半，暗示他可能支持聯儲局進一步減息以促進經濟增長。

他指，貿易緊張關係令企業變得謹慎，導致本周全球股市重挫的美債孳息率曲線倒掛表明投

資者感到緊張。不過同時美國就業市場及消費者支出仍然強勁。

卡什卡利表示，聯儲局將評估所有數據來作決定，他個人傾向於需要進一步刺激經濟。（ｍ

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