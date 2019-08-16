【貿易開戰】特朗普為經濟及貿易政策辯護，憂經濟下行影響連任

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統特朗普在競選集會上為美國經濟及對華貿易戰方面的

做法進出辯護，因他憂慮經濟下行會影響明年連任的機會。

近日兩年期及十年期美債孳息率倒掛，市場憂慮美國經濟即將走入衰退，導致美股大跌。

特朗普表示，對中國進行貿易施壓的策略正在發揮作用，雖然雙方在達成協議方面尚有很大

分歧，但假以時日人民幣貶值將令中國遭受嚴重打擊，逼使北京作出讓步。（ｍｎ）

