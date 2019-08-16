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16/08/2019 12:05

【貿易開戰】特朗普為經濟及貿易政策辯護，憂經濟下行影響連任

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統特朗普在競選集會上為美國經濟及對華貿易戰方面的
做法進出辯護，因他憂慮經濟下行會影響明年連任的機會。
　　近日兩年期及十年期美債孳息率倒掛，市場憂慮美國經濟即將走入衰退，導致美股大跌。
　　特朗普表示，對中國進行貿易施壓的策略正在發揮作用，雖然雙方在達成協議方面尚有很大
分歧，但假以時日人民幣貶值將令中國遭受嚴重打擊，逼使北京作出讓步。（ｍｎ）

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