【朝鮮局勢】北韓再發射至少兩枚飛行物入海，宣稱不再與南韓對話

《經濟通通訊社１６日專訊》南韓軍方表示，北韓今日發射至少兩枚飛行物入海，在這之前

平壤當局痛批南韓總統厚顏無恥，並聲稱兩韓之間對的話已經告終。

北韓一再就南韓及美國上周展開的聯合軍演提出抗議，稱他們正在為發動戰爭進行預演。

南韓國防部表示，北韓今早上午８時０１分及８時１６分至少兩枚飛行物，南韓總統府已召

開國家安全委員會會議。（ｍｎ）

