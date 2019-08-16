《經濟通通訊社１６日專訊》南韓軍方表示，北韓今日發射至少兩枚飛行物入海，在這之前
平壤當局痛批南韓總統厚顏無恥，並聲稱兩韓之間對的話已經告終。
北韓一再就南韓及美國上周展開的聯合軍演提出抗議，稱他們正在為發動戰爭進行預演。
南韓國防部表示，北韓今早上午８時０１分及８時１６分至少兩枚飛行物，南韓總統府已召
開國家安全委員會會議。（ｍｎ）
16/08/2019 13:06
【朝鮮局勢】北韓再發射至少兩枚飛行物入海，宣稱不再與南韓對話
《經濟通通訊社１６日專訊》南韓軍方表示，北韓今日發射至少兩枚飛行物入海，在這之前
平壤當局痛批南韓總統厚顏無恥，並聲稱兩韓之間對的話已經告終。
北韓一再就南韓及美國上周展開的聯合軍演提出抗議，稱他們正在為發動戰爭進行預演。
南韓國防部表示，北韓今早上午８時０１分及８時１６分至少兩枚飛行物，南韓總統府已召
開國家安全委員會會議。（ｍｎ）
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