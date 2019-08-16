  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2019 13:06

【朝鮮局勢】北韓再發射至少兩枚飛行物入海，宣稱不再與南韓對話

　　《經濟通通訊社１６日專訊》南韓軍方表示，北韓今日發射至少兩枚飛行物入海，在這之前
平壤當局痛批南韓總統厚顏無恥，並聲稱兩韓之間對的話已經告終。
　　北韓一再就南韓及美國上周展開的聯合軍演提出抗議，稱他們正在為發動戰爭進行預演。
　　南韓國防部表示，北韓今早上午８時０１分及８時１６分至少兩枚飛行物，南韓總統府已召
開國家安全委員會會議。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
國際動態16/08/2019
直布羅陀法庭 終放行伊朗油輪
生財有道15/08/2019
【紓困措施】財爺「派糖」開支191億 一文睇晒七項措施
生財有道15/08/2019
【ＱＱ績後】股王遭多家大行降目標價 大和：被拋售時為吸納時機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金